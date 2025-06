ONLINE: Attila Végh - Karlos Vémola dnes, Oktagon MMA LIVE

Hlavní zápas celé akce bude o pás, ale ne o klasický šampionský v nějaké váze, ale o speciální, Infinity belt. A půjdou o něj dvě legendy československého MMA, pro které to bude už třetí vzájemný zápas.



Karlos „Terminátor“ Vémola (bilance 37-9) je už možná trochu za zenitem, stále ale umí udělat velké zápasy. Tento by měl být jeho poslední, kterým ale chce dokončit to, o co usiluje dlouhých šest let.

Představovat Karlosovy úspěchy v OKTAGON MMA by bylo na dlouhé psaní, takže pojďme stručně. V roce 2020 se stal prvním šampionem organizace ve střední váze, po jeho ztrátě při neudělání váhy proti Ďatelinkovi se přesunul do polotěžké váhy a zde se v roce 2021 stal také šampionem, kterým byl až do roku 2024, kdy nestačil na Willa Fleuryho, současného šampiona váhy.



Attila „Pumukli“ Végh (bilance 33-10-2) zažil své nejlepší roky v letech 2012 až 2013, kdy čistil Bellator a stal se dokonce i šampionem, když v souboji o pás porazil Christiana M'Pumbua. Poté sice podlehl Emanuelu Newtonovi, to, že byl ale šampion tehdy druhé největší organizace, to mu už nikdo neodpáře. Po neúspěších o zisk pásů v KSW a M-1 Challenge se Attila přesunul jako velké jméno do OKTAGON MMA a tady si připsal velký úspěch, když v roce 2019 na akci Oktagon 15 před narvanou O2 Arenou uspal právě Karlose Vémolu. Karlosovi tak zničil sen o případném návratu do UFC a sám se stal celebritou, která přesáhla hranice MMA. Na dlouhých pět let se pak ze světa sportu odmlčel a k návratu jej zlákala až odveta proti Karlosovi. Tu vyhrál právě Vémola, který tak srovnal na 1:1 a bylo jen otázkou času, kdy dojde na rozhodující třetí duel. A ten čas přišel právě teď!