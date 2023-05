Šesťkrát prekonal svetový rekord. Zomrel zlatý medailista z OH 1960

NEW YORK. Vo veku 83 rokov zomrel v pondelok americký skokan do diaľky Ralph Boston. Zlatý medailista z OH 1960 v Ríme dostal mozgovú mŕtvicu, informoval o tom strešný orgán americkej atletiky USATF.

Boston prekonal v roku 1960 výkonom 8,21 metra svetový rekord krajana Jesseho Owensa.