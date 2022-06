V Osle vyhral Kanaďan o jedinú stotinu, Duplantis s maximom

Muži

100 m: 1. Andre De Grasse (Kan.) 10,05 s, 2. Reece Prescod (V. Brit.) 10,06 s, 3. Akani Simbine (JAR) 10,09 s

400 m: 1. Kirani James (Gren.) 44,78 s, 2. Isaac Makwala (Bots.) 45,49 s, 3. Christopher Taylor (Jam.) 45,52 s

žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 602 cm, 2. Sonddre Guttormsen (Nór.) 590 cm, 3. Pal Haugen Lillefose (Nór.) 580 cm

kladivo: 1. Pawel Fajdek (Poľ.) 80,56 m, 2. Bence Halász (Maď.) 79,29 m, 3. Wojciech Nowicki (Poľ.) 78,38 m

Ženy

5000 m: 1. Dawit Seyaumová (Et.) 14:25,84 min, 2. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:26,69 min, 3. Letesenbet Gideyová (Et.) 14:26,92 min

guľa: 1. Chase Ealeyová (USA) 20,13 m, 2. Jessica Schilderová (Hol.) 19,46 m, 3. Auriol Dongmová (Portug.) 19,43 m

400 m prek: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,61 s, 2. Anna Ryžiková (Ukr.) 54,61 s, 3. Jessie Knightová (V. Brit.) 54,84 s