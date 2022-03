Najkratší beh ovládla Švajčiarka, dosiahla štvrtý najlepší čas histórie

muži:

diaľka: 1. Miltiadis Tentoglou (Gréc.) 8,55 m - svetový výkon roka, 2. Thobias Montler (Švéd.) 8,38 m, 3. Marquis Dendy (USA) 8,27 m, 4. Jarrion Lawson (USA) 8,19 m, 5. Cheswill Johnson (JAR) 8,14 m, 6. Emiliano Lasa (Urug.) 7,99 m

ženy:

60 m: 1. Mujinga Kambundjiová (Švaj.) 6,96 s - svetový výkon roka, 2. Mikiah Briscoová 6,99 s, 3. Marybeth Santová-Priceová (obe USA) 7,04 s, 4. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,04 s, 5. Briana Williamsová 7,04 s, 6. Shericka Jacksonová (obe Jam.) 7,04 s

3000 m: 1. Lemlem Hailuová (Et.) 8:41,82 min, 2. Elinor Purrierová St. Pierreová (USA) 8:42,04 min, 3. Ejgayehu Tayeová (Et.) 8:42,23 min, 4. Gabriela Debuesová-Staffordová (Kan.) 8:42,89 min, 5. Dawit Seayumová (Et.) 8:44,55 min, 6. Jessica Hullová (Aus.) 8:44,97 min

guľa: 1. Auriol Dongmová (Portug.) 20,43 m - svetový výkon roka, 2. Chase Ealeyová (USA) 20,21 m, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 19,48 m, 4. Fanny Roosová (Švéd.) 19,22 m, 5. Maggie Ewenová (USA) 19,15 m, 6. Danniel Thomasová-Doddová (Jam.) 19,12 m

päťboj: 1. Noor Vidtsová (Belg.) 4929 bodov - svetový výkon roka, 2. Adrianna Suleková (Poľ.) 4851 b, 3. Kendell Williamsová (USA) 4680 b, 4. Holly Millsová (V. Brit.) 4673 b, 5. Dorota Skřivanová (ČR) 4566 b, 6. Claudia Conteová (Šp.) 4499 b