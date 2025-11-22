Veľký úspech slovenského bežca. Na MSR získal rekordné tituly, súperom nedal šancu

Peter Ďurec obhájil oba tituly na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu v Žiari nad Hronom.
Pretekár ŠK Dukla Banská Bystrica najskôr triumfoval v súťaži míliarov a potom aj medzi vytrvalcami, vďaka čomu si štvrtýkrát za sebou vybojoval víťazné double.
Ďurec opäť nedal krosovej konkurencii šancu. Najlepší slovenský vytrvalec je po čerstvom úspechu už 12-násobný krosový majster SR a stal sa rekordérom, keď o jedno prvenstvo prekonal zápis Miroslava Vanka.
Najprv obhájil titul
Najprv obhájil titul medzi míliarmi, keď 4 km trať zvládol za 12:47 min. Druhý skončil s odstupom 28 sekúnd Jakub Patúc (ŠK Vital Bratislava), po bronz si dobehol Peter Ďurica (Slávia STU Bratislava).
„Trochu ma prekvapila trať. Keď som si ju ráno šiel pozrieť, tak vôbec nebola takto rozbahnená. Napokon som bol rád, že som si dal väčšie klince do tretier. Aj fúkalo, čiže kros ako má byť.
Viac-menej som čakal, že preteky budú mať takýto priebeh a pobežím sám,” uviedol pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) Ďurec, ktorý ovládol aj vytrvalecké preteky.
S desiatimi kilometrovými okruhmi si poradil za 32:17 min. Druhý Miroslav Hraško (ŠK Detva v pohybe) zaostal o 1:41 min, tretí skončil Jakub Patúc (ŠK Vital Bratislava).
Medzi ženami uspela Páleníková
Súťaž vytrvalkýň na 8 km suverénne vyhrala Veronika Páleníková z Bežeckej akadémie Marcela Matanina, keď osem kilometrových okruhov zvládla za 30:07 min.
Na krosových MSR sa predstavila po šiestich rokoch a získala na nich svoj druhý titul. Pred víťazkou míliarskej súťaže Luciou Pelikánovou (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) dobehla do cieľa s náskokom 1:20 min, bronz získala Mária Danečková.
„Bežalo sa mi ťažko, trať bola naozaj náročná a najmä nás trápil vietor. Do chrbta fúkalo len chvíľu, inak to bol väčšinou protivietor. S tým som sa najviac potrápila. Páčilo sa mi však súťažiť na tejto trati,” povedala Páleníková.
Pelikánová časom 15:25 min zdolala na 4 km úradujúcu majsterku SR v tejto disciplíne Karin Suranovú a získala svoj druhý míliarsky titul v krose.
Suranová (Atletika Šport hrou Bratislava) zaostala o 11 sekúnd, striebro si vybojovala v tesnom cieľovom súboji so Zuzanou Bibzovou (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica).
V súťaži juniorov zvíťazil Alex Hulka z ŠK Jablonica, majsterkou SR v kategórii junioriek je Natália Betáková z AK Zdravie v pohybe Lučatín.
MSR v cezpoľnom behu 2025
Ženy/vytrvalkyne – 8 km: 1. Veronika Páleníková (Bežecká akadémia Marcela Matanina) 30:07, 2. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 31:27, 3. Mária Danečková (ind. členka SAZ) 32:11
Muži/vytrvalci – 10 km: 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 32:17, 2. Miroslav Hraško (ŠK Detva v pohybe) 33:58, 3. Jakub Patúc (ŠK Vital Bratislava) 34:17
Ženy/míliarky – 4 km: 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 15:25, 2. Karin Suranová (Atletika Šport hrou Bratislava) 15:36, 3. Zuzana Bibzová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 15:36
Muži/míliari – 4 km: 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 12:47, 2. Jakub Patúc (ŠK Vital Bratislava) 13:15, 3. Peter Ďurica 13,24