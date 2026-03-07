Fantastický Černý vytvoril na maratónskej trati slovenský rekord. V Dudinciach triumfoval Maďar

Maďar Bence Venyercsán a Mexičanka Sofia Ramosová Rodríguezová v maratóne a Švéd Perseus Karlström a Peruánka Evelyn Ingová v polmaratóne zvíťazili na 45. ročníku chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka so zlatým štatútom World Athletics Race Walking Tour.
Slovák Dominik Černý vytvoril na maratónskej trati slovenský rekord časom 3:13:24 h. a skončil na 11. mieste.
V rámci majstrovstiev SR obsadil druhú priečku Michal Duda (celkovo skončil na 17. mieste), tretie miesto a 18. celkovo obsadil Jakub Bátovský.
„Som spokojný, dnes to bolo presne podľa mojich predstáv. Držal som si stanovené tempo 4:30 – 4:40 min/km, aby to v cieli vyšlo na čas v rozpätí medzi 3:12 a 3:16 h. Budem úprimný, že v záverečných piatich kilometroch som už mal nakúpené, ale nenazval by som to krízou. Chcel som si trochu pošetriť sily smerom k blížiacim sa MS družstiev a ako sa hovorí: najlepší tréning sú preteky. Už o niekoľko týždňov ma čaká dôležitejší štart.
V Brazílii by som sa výkonnostne rád posunul o desať minút, ale je možné, že vzhľadom na náročné podmienky to napokon vlastne bude znamenať podobný čas ako teraz,“ citoval Černého portál atletika.sk.
VIDEO: Dominik Černý po Dudinskej päťdesiatke 2026
Na polovičnej trati v polmaratóne obsadil Michal Morvay 6. miesto a Hana Černá ôsme. Obaja sa postarali o nové národné maximá – 1:30:50, respektíve 1:40:10.
V ženských hlavných disciplínach dosiahla Rodriguezová výkon 3:35:37 h a Ingová 1:33:49. V mužských Venyercsán aj Karlström predviedli najlepšie európske výkony v histórii. Maďar mal čas 3:03:45 a Švéd 1:24:58.