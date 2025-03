Ingebrigtsen dosiahol na MS výnimočný zápis. Pred ním to dokázal len jeden atlét

NAN-ŤING.Nórsky bežec Jakob Ingebrigtsen zvládol na halových MS v atletike v čínskom Nan-ťingu náročné double a po sobotnom triumfe na 3000 m získal zlato aj v nedeľu na 1500 m v čase 3:38,79 min. Halové MS v atletike 2025 - program a výsledky V rovnakej disciplíne žien atakovala Etiópčanka Gudaf Tsegayová vlastný svetový rekord a zlepšila napokon aspoň rekord šampionátu na 3:54,86 min. Ingebrigtsen sa stal iba druhým atlétom histórie, ktorý dokázal triumfovať v hale na MS na dvoch najdlhších tratiach. Predtým to zvládol legendárny Etiópčan Haile Gebrselassie v japonskom Maebaši v roku 1999.

"Samozrejme, že je to niečo výnimočné. Nerobím to však pre to, že to dokázal aj niekto iný. Je zložité porovnávať atlétov naprieč históriou. Ja sa iba sústredím na seba a keď absolvujem dobrú prípravu, snažím sa z toho vyťažiť maximum, ak dostanem príležitosť," uviedol Nór podľa AFP.

Tsegayová drží svetový rekord na 1500 m od roku 2021, keď vo francúzskom Lievine zabehla 3:53,09. O rok na to zlepšila v Belehrade rekord šampionátu na 3:57,19. V Číne nemala konkurentku a do zbierky tak pridala druhý titul majsterky sveta z haly, dva má aj z vonku. Ďalšia zo svetových rekordérok Devynne Charltonová z Bahám neprišla do Číny v ideálnej forme a až do finále 60 m prek. nemala na svojom konte žiaden víťazný beh. Svoj najlepší výkon sezóny si však odložila na tú správnu chvíľu a z druhej dráhy obhájila zlato za 7,72 s o stotinu sekundy pred Švajčiarkou Ditaji Kambundjiovou a o dve pred Jamajčankou Ackerou Nugentovou 7,74.

Austrálčanka Nicola Olyslagersová obhájila titul vo výške. Stačilo jej k tomu prekonať latku vo výške 197 cm. Na druhom mieste skončila jej krajanka Eleanor Pattersonová s rovnakým výkonom, až ako tretia sa umiestnila svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny za 195. O triumfe Olyslagersovej rozhodol jej čistý zápis až do víťaznej výšky, Pattersonová raz opravovala na 192. Olyslagersová sa tešila z triumfu, hoci to boli jej prvé preteky v sezóne. "Potrebovala som vyskúšať niečo nové, no že sa môj prvý štart v sezóne premenil na triumf, to je niečo šialené. Vedela som, že ak chcem bojovať o najvyššie méty, musím vystúpiť z mojej komfortnej zóny a podarilo sa mi to," tešila sa po pretekoch Olyslagersová podľa AFP.

Úradujúca olympijská šampiónka Mahučichová sa v súťaži necítila dobre a nedokázala sa priblížiť ani vlastnému svetovému výkonu roka, ktorý má hodnotu 201 cm a predviedla ho pri svojom triumfe na Banskobystrickej latke 18. februára. "Nanešťastie, cítila som, že môj členok nie je v poriadku. Budem pracovať a v sezóne pod holým nebom sa vrátim silnejšia," sľúbila ukrajinská výškarka.

Osemstovka žien sa stala korisťou Juhoafričanky Prudence Sekgodisovej vo svetovom výkone roka 1:58,40 min. Na rovnakej trati v tesnom súboji uspel líder svetových tabuliek Američan Josh Hoey, ktorý časom 1:44,77 min o štyri stotiny sekundy zdolal Belgičana Eliotta Crestana. Vo vyrovnanej súťaži v diaľke triumfoval napokon 20-ročný Talian Mattia Furlani výkonom 830 cm, keď iba o jediný centimeter za ním zaostal Jamajčan Wayne Pinnock a o dva Austrálčan Liam Adcock. Po tretíkrát v kariére získal halový majstrovský titul v guli Novozélanďan Tomas Walsh, keď už v prvej sérii vrhol 21,65 m. Predtým uspel aj v Portlande 2016 a Birminghame 2018.