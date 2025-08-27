Stačilo mu šesť metrov. Duplantis opanoval finále v Zürichu, hoci sa necítil dobre

ZURICH. Švédskemu žrdkárovi Armandovi Duplantisovi sa piatykrát v rade podarilo uspieť vo finále Diamantovej ligy.
V Zürichu prekonal latku vo výške 600 cm, no napokon neatakoval svoj vlastný svetový rekord. V úvodný deň sa o svetový výkon roka postarala vo výške Austrálčanka Nicola Olyslagersová (204 cm).
Duplantis zvíťazil v Zürichu, keď zdolal vďaka prvému pokusu na tejto výške Gréka Emmanouila Karalisa.
Napokon však prekvapujúco stroskotal už na 610 cm, kde mu nevyšiel ani jeden z troch pokusov. Na tohtoročnej Diamantovej lige to bolo ôsme víťazstvo 26-ročného Švéda.
„Cítil som sa v poriadku a som rád, že som vyhral, čo je pred majstrovstvami sveta najdôležitejšie. Bolo to trochu náročné, fúkal silný vietor.
Momentálne sa necítim dobre, ale som hrdý na seba. Som len človek, nedá sa každý deň prekonať svetový rekord. Približujem sa Renaudovi Lavilleniemu v počte celkových trofejí,“ povedal Duplantis pre oficiálnu webstránku súťaže.
Medzi guliarmi zvíťazil Američan Joe Kovacs (22,46 m) pred krajanom Paytonom Otterdahlom a Jamajčanom Rajindrom Campbellom.
Diaľka sa stala korisťou domáceho Simona Ehammera (832 cm), tesne za ním skončil Talian Mattia Furlani (830 cm) a tretí bol Austrálčan Liam Adcock (824 cm).
Súťaž žrdkárok sa uskutočnila ešte pred začiatkom oficiálneho programu a stala sa napokon jednoznačnou záležitosťou Američaniek. Katie Moonová potvrdila výkonom 482 cm tohtosezónnu formu, keď uspela na štvrtom mítingu a získala šieste pódiové umiestnenie.
„Užila som si to, je to moje prvé víťazstvo v Zürichu. Vždy som tu chcela uspieť, bez divákov by sa mi to nepodarilo. Je to vzpruha pre moje sebavedomie pred Tokiom, kde chcem obhájiť titul,“ uviedla Moonová po triumfe na finálovom podujatí.
Olyslagersová sa postarala okrem svetového výkonu roka aj o kontinentálny rekord. „Môj tréner je hrdý, bolo to krásne. Návrat po štyroch rokoch bol úžasný. Zistila som, čo je vo mne,“ prezradila Austrálčanka. V guli zvíťazila Kanaďanka Sarah Mittonová (20,67 m).
Diamantová liga - finále v Zürichu - 1. deň
Muži:
žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 600 cm, 2. Emmanouil Karalis (Gréc.) 600, 3. Sam Kendricks (USA) 580
guľa: 1. Joe Kovacs 22,46 m, 2. Payton Otterdahl (obaja USA) 22,07, 3. Rajindra Campbell (Jam.) 21,87
diaľka: 1. Simon Ehammer (Švaj.) 832 cm, 2. Mattia Furlani (Tal.) 830, 3. Liam Adcock (Aust.) 824
Ženy:
žrď: 1. Katie Moonová 482 cm, 2. Sandi Morrisová 475, 3. Emily Groveová (všetky USA) 475
guľa: 1. Sarah Mittonová (Kan.) 20,67 m, 2. Jessica Schilderová (Hol.) 20,26, 3. Chase Jacksonová (USA) 20,08
výška: 1. Nicola Olyslagersová (Austr.) 204 cm - svetový výkon roka a kontinentálny rekord, 2. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 202, 3. Morgan Lakeová (V. Brit.) 200