Zranenia ho lámali, no nezlomili. Volko urobil zmenu, šport chce robiť pre radosť

BRATISLAVA. Dlhodobo patrí nielen k slovenskej šprintérskej elite, ale výsledkami dokáže konkurovať aj tým najlepším na medzinárodnej scéne. Reprezentant Slovenska v atletike Ján Volko v rozhovore pre TASR prezradil viac o návrate zo zranenia, mentálnom nastavení športovca, podpore mladej generácie a skĺbení štúdia so športom. V halovej časti sezóny trápilo 28-ročného atléta zranenie chodidla, teraz je však späť v plnej sile a hlavne s pozitívnym nastavením do letného programu pretekov.

„Musím povedať, že je to naozaj super pocit a hlavne, po tých rokoch už som trochu zmenil psychológiu a nastavil sa, že si to idem maximálne užívať. Idem robiť šport pre radosť, nestresovať sa z toho, aké budú výsledky, ale samozrejme trénovať a plniť všetko na maximum.

Návrat je super a teším sa, že to zatiaľ celkom dobre vychádza. Mám okolo seba skvelý tím ľudí, ktorý mi vždy pomôže a vyliečime to. Za posledných štyri – päť rokov som si vyskúšal asi každé možné zranenie, ktoré sa dá mať pri šprinte,“ prezradil pre TASR Volko viac o svojom návrate.

šprintér Ján Volko počas pretekov na 200 metrov počas majstrovstiev Slovenska (Autor: TASR)

Letnú časť sezóny Volko už úspešne odštartoval, na TIPOS Atletické kritérium SNP v Banskej Bystrici zvíťazil na 200 m a na 100 m bol druhý. Na najkratšej vzdialenosti následne zopakoval druhú priečku na bronzovom mítingu World Athletics Continental Tour v rakúskom St. Pöltene. Prestížna Zlatá tretra v Ostrave priniesla siedmu pozíciu na 200 m a dobré výsledky pridal v reprezentačných farbách Slovenska na II. divízii majstrovstiev Európy družstiev v slovinskom Maribore. „Čaká má zopár mítingov a potom uvidíme, čo sa bude diať, či sa mi podarí dostať na majstrovstvá sveta do Tokia, keďže rebríček a všetky limity sú neúprosné. Halová sezóna totiž nedopadla podľa predstáv, nezískal som dostatočné množstvo bodov. Je to deficit, ktorý sa ťažko znižuje. Začiatok sezóny je však dobrý,“ uviedol slovenský šprintér.

Volko tak zažíva úspešný „reštart“ po predchádzajúcom roku, keď mu tesne unikla miestenka na olympijské hry do Paríža. „Bol som dosť frustrovaný a sklamaný, nemal som chuť pokračovať s atletikou a jednoducho ma to nejakým spôsobom ani nenapĺňalo. Vďaka ľuďom okolo seba, tím, tréneri a rodina, tak som sa dostal naspäť. Skúsili sme to znovu, zabojovať ešte jednu sezónu. Teraz ideme krok po kroku. Z dlhodobého hľadiska máme samozrejme plán a cieľ,“ vrátil sa Volko k nedávnym udalostiam. Aj na základe tohto zmenil svoje nastavenie a pripomenul dôležitosť mentálnej prípravy: „Myslím si, že u nás je to podceňovaný faktor, nielen v atletike, ale celkovo aj v športe. Vďaka mentálnej príprave, ktorú som absolvoval s mojimi mentálnymi trénermi, tak mi pomohli zvládnuť tieto situácie, keď prišlo zranenie alebo sa niečo udialo na pretekoch. Bol som upätý na výsledky. Olympiáda bol cieľ, nevyšlo to. Bolo to veľmi stresujúce a pre mňa nie veľmi príjemné prostredie, ale teraz chcem mať z toho radosť a robiť radosť ľuďom, ktorí mi veria. Tešiť sa z toho, že môžem behať. Zatiaľ to celkom dobre vychádza. Podpora je cítiť.“

Ján Volko, Nsikak Expo z Holandska a Vasileios Myrianthopulos z Grécka počas rozbehu v behu na 60 m na atletických halových majstrovstvách Európy (Autor: TASR/AP)

Mimo kariéry profesionálneho športovca sa Volko aktívne venuje odovzdávaniu skúseností mladším generáciám, často je ho možné vidieť na rôznych podujatiach a akciách, kde svojou prítomnosťou robí radosť možným budúcim reprezentantom Slovenska v atletike. „Je to niečo, čo chcem vrátiť športu, ktorý milujem a dal mi všetko, čo mám. Chcem posunúť informáciu a nejakým spôsobom motiváciu ďalšej generácii. Ja som rád, že sa atletika a šprint celkovo zobudila, keď môžem skromne povedať, aj s mojim prispením. Vždy im to hovorím, že je to náročné a ako to reálne je,“ vyjadril sa Volko.

Okrem športovej časti kariéry sa slovenský šprintér v poslednom období aktívne venoval štúdiu a pripomenul tak dôležitosť vzdelania: „Vďaka Fakulte elektrotechniky a informatiky som doštudoval na Slovenskej technickej univerzite. Boli veľmi nápomocní a ústretoví v celom procese. Som rád, že som doštudoval a mám niečo iné v rukách okrem športu. Od začiatku som to mal v hlave, chcel som mať nejakú zábezpeku. Je veľmi veľa prípadov, keď športovci, ktorí boli úspešní, tak zrazu skončili so športom a nevedeli čo so sebou. Vo veľkej väčšine prípadov nemali zadné vrátka a nemali inú možnosť, ktorú by mohli robiť. Pre mňa to bolo veľmi dôležité a prízvukujem to všetkým mladým ľuďom. Ak si nie ste stopercentne istí, že si športom dokážete zabezpečiť živobytie, tak je dôležité mať niečo na druhej strane.“