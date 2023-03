Mala vysoké ambície. Forsterová odchádza z ME sklamaná a smutná

Nenadviazala tak na úspechy z minulej sezóny, v ktorej postúpila na prekážkach do semifinále na halových MS v Belehrade i na ME v Mníchove.

"Raz ste hore, raz dolu. K spokojnosti mám veľmi ďaleko. Preteky vždy dosť prežívam, či už v dobrom alebo zlom. Keď príde úspech, nesmierne sa z neho teším, no keď mi to nejde, tiež to veľmi prežívam a smútim. Patrí to k športu.

Čakala som, že si po piatkovej šesťdesiatke napravím chuť. Cítila som sa dobre, ale dopadlo to zle," dodala Forsterová podľa webu atletika.sk.

"Žiaľ, nenaplnili sa naše očakávania. Viktória nebola vo svojej koži, chýbala jej šprintérska iskra," skonštatovala jej trénerka Katarína Adlerová.