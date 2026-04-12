VIDEO: Šprintérsky fenomén zlomil ďalší rekord. V juniorskom veku je lepší ako Bolt

Osemnásťročný austrálsky šprintér Gout Gout vytvoril na domácom šampionáte v Sydney juniorský svetový rekord v behu na 200 metrov časom 19,67 sekundy.
O dve stotiny pokoril štyri roky starý výkon Erriyona Knightona. Američan v roku 2022 dosiahol aj čas 19,49, výkon ale Svetová atletika nemohla ratifikovať kvôli chýbajúcej dopingovej kontrole.
Gout dnes prvýkrát v kariére regulárne pokoril dvadsaťsekundovú hranicu. Už sa mu to podarilo na vlaňajšom austrálskom šampionáte, vtedy ale čas 19,84 znehodnotila príliš silná podpora vetra.
"Odvtedy som sa zatiaľ hnal. Myslel som na to celý rok, tak som rád, že som to dokázal," citovali Gouta austrálske médiá.
VIDEO: Rekordný beh Gouta na 200 m
Pri rekordnom behu mu tentoraz fúkal do chrbta vietor s povolenou rýchlosťou 1,7 m/s.
Svojimi výkonmi si už skôr vyslúžil prirovnanie k jamajskej superstar a súčasnému svetovému rekordérovi Usainu Boltovi, ktorý v juniorskom veku zvládol dvojstovku najrýchlejšie za 19,93. Jeho historické maximum má hodnotu 19,19.
Syn imigrantov z Južného Sudánu Gout zároveň razantne vylepšil vlastný austrálsky rekord, ktorý vlani stanovil časom 20,02 na ostravskej Zlatej tretre.
V Sydney nebol nový líder tohtoročných svetových tabuliek jediný, kto sa pod 20 sekundy dostal. Dvadsaťšesťročný Aidan Murphy sa stal austrálskym vicemajstrom v čase 19,88.