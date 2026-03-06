Hviezdny americký šprintér si poškvrnil kariéru. Dostal dvojročný dištanc

Bývalý majster sveta v behu na 100 metrov Fred Kerley dostal za porušenie dopingových pravidiel dvojročný zákaz štartov.
Tridsaťročný Američan sa previnil tým, že trikrát počas roka nenahlásil miesto pobytu kvôli prípadným dopingovým skúškam.
Od vlaňajšieho augusta už mal Kerley provizórny dištanc, dnes Jednotka pre bezúhonnosť atletiky (AIU) oznámila, že mu platí až do augusta budúceho roka.
Kerley vyhral stovku na MS v roku 2022 v Eugene, ďalšie dva tituly má zo štafiet Na OH získal v Tokiu 2021 striebro a predvlani v Paríži bronz. Osobný rekord má 9,76 sekundy.