V nominácii nechýbajú Volko či Ledecká. Cítim v sebe ten pravý adrenalín, vraví Forster

"Po ME som potrénovala v Dukle. Dúfam, že v Číne sa mi podarí na prekážkach bežať tak, ako by som mala. Cítim v sebe ten pravý adrenalín, ktorý mi chýbal. S aklimatizáciou by som nemala mať problém, už som si to vyskúšala."

Optimista je aj jeden z dvojice pretekárov na 400 m Patrik Dömötör:

"Som spokojný s priebehom sezóny, príprava bola vydarená, bez zranení, bez väčších výpadkov. Štart na MS je pre mňa bonus, odmena za celú sezónu.

Chcel by som sa prebojovať do semifinále, priblížiť sa k svojmu rekordu, to by bol úspech. Každé zlepšenie môjho maxima je pre mňa motiváciou do ďalšej práce."