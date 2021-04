Kedy pôjdeš spať? Si ako teroristka, hovorí mame nádej slovenskej atletiky

O dva týždne vyhrala aj majstrovstvá Slovenska juniorov s výkonom 571 centimetrov. „Bola by som spokojnejšia, ak by som skočila 590 centimetrov, ale vzhľadom na okolnosti je aj tento výsledok fajn,“ hovorí mladá atlétka.

Medgyesová tvrdí, že jej dcéra má na to, aby prekonala aj hranicu sedem metrov. Jej súčasný osobný rekord pod holým nebom je 606 centimetrov. V tejto sezóne by chceli pokoriť métu 615 centimetrov.

Na druhej strane mladá pretekárka si voči svojej mame dovoľuje viac. „Ja by som nikdy v živote neodvrávala Misimu Pogányovi, ale ona mi povie, keď je nespokojná. Občas sa pohádame, ale väčšinou to medzi nami funguje dobre,“ myslí si Medgyesová.

„Je odo mňa vyššia, má 176 centimetrov, ja iba 169. To je jej plus. Je aj rýchla, aj v behu na 60 metrov bola slovenská šampiónka. To je výhoda pri skoku do diaľky. Bola by aj dobrá výškarka, má k tomu postavu i členky, ale táto disciplína ju až tak nechytila za srdce,“ vysvetľuje Medgyesová.

Svoju dcéru chce šetriť: neschvaľuje postupy trénerov, ktorí deti tlačia do mnohých rôznych disciplín. Z toho pramenia aj zranenia.