Americkej guliarke pozastavili činnosť na 30 mesiacov. Vyhýbala sa dopingovým komisárom

Raven Saundersová.
Raven Saundersová. (Autor: REUTERS)
TASR|10. sep 2025 o 13:01
Saundersová sa rovnakým spôsobom previnila už druhýkrát v kariére.

LOS ANGELES. Americká atlétka Raven Saundersová dostala zákaz činnosti na 30 mesiacov.

Striebornú medailistku z olympiády v Tokiu vo vrhu guľou nezastihli dopingoví komisári trikrát v priebehu roka na vopred deklarovanom mieste.

Dvadsaťdeväťročná Saundersová sa rovnakým spôsobom previnila už druhýkrát v kariére, súťažiť nemohla už od augusta 2022 do februára 2024.

Pred rokom však štartovala na OH v Paríži a obsadila 11. miesto, na konte má aj 5. priečku z Ria de Janeira.

Predbežne zastavenú činnosť mala od decembra 2024 a odvtedy sa ráta aj trvanie jej trestu. Informovala AFP.

Atletika

