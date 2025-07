PTS oslávi šestdesiatku vo veľkom. Slovenskú elitu doplní svetová rekordérka

„Budeme radi, ak bude vypredané, alebo minimálne, ak tam bude väčšia kulisa ako minulý rok. Pre atlétov sú diváci obrovský motivačný faktor. Myslím si, že viac, ako tento míting sa v rámci atletiky na Slovensku aktuálne zorganizovať nedá a všetci sa naň tešíme. Reprezentanti sú pripravení a verím, že svojimi výkonmi sa priblížia bližšie k účasti v Tokiu.

Uzávierka nominácie je 24. augusta, momentálne máme troch limitárov. Ak by sa nominácia uzavierala dnes, do Tokia by na základe renkingu išli piati reprezentanti. Veríme a dúfame, že po majstrovstvách Slovenska, ktoré budú tento víkend a následne aj po PTS pribudnú ďalší dvaja, možno aj traja atléti,“ informoval šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag.

Výbornú sezónu má Zapletalová, ktorá zlepšila národné rekordy na 400 m prek. i 400 m a trikrát dostala aj pozvánku na Diamantovú ligu. Tokio má už isté, a tak v rámci tréningu pobeží v Banskej Bystrici netradične 200 m.

„Stále mi chýba čerešnička na torte sezóny, účasť na vrcholnom podujatí. Verím, že na Tokio sa dobre pripravím. Zatiaľ je to sezóna snov. Som veľmi rada, že som sa po všetkých tých zraneniach po troch rokoch vrátila naspäť. Veľmi ma atletika opäť baví, teším sa z mojich rekordných časov. Užívam si každé jedny preteky.“