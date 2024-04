O bratislavský maratón je enormný záujem. Bežať bude aj 75-ročná rekordérka

Šéf pretekov netajil na piatkovom stretnutí s médiami spokojnosť: "Všetko ide presne podľa plánu, a preto verím, že bežecký víkend v Bratislave bude pre všetkých veľkým zážitkom. Po daždi, snehu a vetre v predošlých ročníkoch nám konečne zasvieti slnko. Očakávame pekné počasie, ktoré, verím, priláka do ulíc aj veľa fanúšikov.

Výkon ide dolu a sú tam limity na päť hodín. Ale maratóny chcem behať naďalej, to sa nevzdávam. Veľké maratóny ako Berlín, Budapešť či Košice majú šesťhodinový limit, tak to zvládnem ešte aj najbližších päť rokov."

"Pri tej príležitosti tam musím byť a bežím to s nimi ako najstaršia. Maratón bežím v nedeľu ráno. Toto je 19. ročník a mojou túžbou bolo odbehnúť ich 20. Ale neviem či už tento nebude posledný ČSOB Bratislava maratón.

Počas víkendu bude behať aj v sobotu, keďže je ambasádorka behu na päť kilometrov - Behu dobrých ročníkov. Je to kategória bežcov nad 60 rokov.

"Vyše 1500 detí na štarte je neskutočné číslo. Mnohé z tých, ktoré u nás štartovali v minulosti, pobežia tentoraz už niektorú dospelácku disciplínu. Tak ako oni rastú, my šedivieme."

Pri nákupnom centre Eurovea a jeho okolí sa podľa odhadov premelie najbližší víkend do 160-tisíc ľudí.

Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón však absolvovala až ako takmer 38-ročná. Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.

Favoritmi sú Hladík a Polohová

Hlavnou disciplínou bratislavského bežeckého víkendu je maratón. Na kráľovskú disciplínu so štartom o 9.00 h je prihlásených takmer 1600 žien a mužov.

Jeden z adeptov na prvenstvo – tretie mužské slovenské v histórii – je dvojnásobný maratónsky majster SR (2020, 2023) Marek Hladík (BMSC Bratislava). Ak by zvíťazil, bol by prvý Slovák s triumfom v oboch najväčších slovenských maratónoch.

"V Bratislave som desaťkrát bežal polmaratón, nastal čas na maratón. Netajím sa tým, že by som rád zvíťazil. Som pripravený podobne ako vlani v Košiciach, kde som získal svoj druhý slovenský maratónsky titul.

V Košiciach na MMM som triumfoval v roku 2020, rád by som do zbierky pridal aj bratislavské prvenstvo. Cítim preto trochu tlak i mierny stres, ale je to dobré znamenie. Verím si, počasie nebude úplne ideálne maratónske, ale pre mňa je hlavný cieľ víťazstvo."