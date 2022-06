Zlatá olympijská medailistka zadržala zlodeja. Asi sa dám na MMA, vtipkuje

Doplatila na to síce zranením, ktoré je potrebné dokonca operovať, ale celú situáciu zobrala s úsmevom.

"Cudzinec sa mi vlámal do auta. Chytila som ho sama a odovzdala som ho polícii. Žiaľ, doplatila som na to svalovým zranením, operácia sa uskutoční v pondelok. Ďakujeme poľskej polícii ️za rýchly zásah. Po skončení kariéry asi pôjdem do MMA, ako naša šampiónka Joanna Jedrzejczyková," napísala Wlodarczyková na svojich sociálnych sieťach.