Má 88 rokov a zabehol Aténsky maratón. Svoj vlaňajší čas dokonca vylepšil o takmer 20 minút

Tento maratón bol jeho dvanásty, ktorý dokončil na ikonickej trase dlhej 42,195 kilometra, vedúcej od Hrobu Maratónu až po Panathénsky štadión v Aténach.

Inšpirovaný svojím synom, ultramaratóncom, začal behať vo svojom rodnom meste Kastoria na severe Grécka vo veku 73 rokov.

Mnohí ľudia majú problem uveriť jeho veku, keď ho vidia behať, ale on priamo čelí ich pochybnostiam. „Prečo by ste tomu neverili? Všetci to môžeme urobiť. Pokiaľ to naozaj chceme.“