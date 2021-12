Hviezdil pri debute. Murcko prekonal halový rekord Slovenska i Harvardu

Zverenec Marca Mangiacottiho, ktorého do jesene trénoval v bratislavskom Interi Štefan Bielik, prekonal doterajšie historické maximum 33,76 Jána Volka z 5. januára 2019 v Ostrave o 9 stotín.

NEW YORK. Oliver Murcko zaznamenal vydarený debut vo farbách atletického tímu Harvardovej univerzity.

“Keď som išiel do haly, napísal som môjmu predošlému trénerovi pánovi Bielikovi, či náhodou nevie, aký je najlepší halový výkon u nás na trojstovke. Potreboval som si pred pretekmi zadefinovať nejaký cieľ. Zistil mi to, skoncentroval som sa na súťaž a vyšlo to,” vravel po svojom triumfe Oliver Murcko pre atletika.sk.

“Teším sa, že to dopadlo dobre: prvé preteky za Harvard a hneď školský rekord a k tomu ešte aj najlepší slovenský výkon v histórii. To je naozaj super!” – nadchýnal sa Murcko.

“Pred mítingom som bol dosť nervózny. Darmo, boli to moje prvé preteky v novom prostredí. Prišiel som do neznáma: vedel som, že škola je dobrá a v jej výbere som sa nemýlil, ale v prípade atletiky to bolo trochu iné. Dlho nad ňou visel otáznik, lebo len málokto si spája Harvard aj s kvalitnou atletikou.

Sobotný míting ma utvrdil v tom, že som urobil správne rozhodnutie i z atletickej stránky. ´Sadol´ som si s trénerom a takisto sparingpartnermi. A už viem, že som sa vybral správnou cestou.”

V historických slovenských tabuľkách na 300 m vonku či v hale patrí po sobote Murckovi štvrtá priečka spoločne s Petrom Žňavom, momentálne už koučom majsterky Európy 2021 do 23 rokov na 400 m prekážok Emmy Zapletalovej.