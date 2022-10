Olympijská šampiónka z Londýna môže prísť o zlato. Je suspendovaná pre doping

LAUSANNE. Jednotka integrity atletiky (AIU) dodatočne suspendovala Rusku Nataliu Anťuchovú za porušenie antidopingových pravidiel v období od 15. júla 2012 do 29. júna 2013.

To by znamenalo, že by prišla o post olympijskej šampiónky v behu na 400 m prek. z Londýna.

Prerozdelenie medailí z OH 2012 musí potvrdiť Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Atlétka má ešte možnosť odvolať sa na Športový arbitrážny súd (CAS).

V prípade neúspechu by sa na najvyššiu pozíciu dostala Američanka Lashinda Demusová, striebro by pripadlo Češke Zuzane Hejnovej a bronz Jamajčanke Kaliese Spencerovej. Informáciu zverejnila AIU na svojom twitterovom účte.