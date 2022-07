Vykúpala sa vo vodnej priekope. Keňanka získala historické zlato pre Kazachstan

EUGENE, BRATISLAVA. Šiesty deň súbojov na štadióne Hayward Field priniesol historický titul pre Kazachstan, senzačné víťazstvo čínskej diskárky Pin Feng, skvelý semifinálový čas Američanky Sydney McLaughlinovej na 400 m prekážok 52,17 (v roku 2019 by to bol svetový rekord), vypadnutie majstra sveta na stovke Freda Kerleyho v semifinále na 200 m (pre zranenie) a predčasné stop pre obhajcu zlata na 800 m Donovana Braziera z USA už v rozbehoch na 800 m.

V roku 2011 získala zlato na 2000 m prekážok na svetovom šampionáte do 18 rokov, v roku 2016 sa stala v stípli africkou šampiónkou, avšak na najvýznamnejšie globálne podujatia sa v extrémne silnej kenskej konkurencii neprebojovala.

Kým však v tomto roku marci dostala spolu s ďalšími tromi krajanmi (Daisy Jepkemeiová, Caroline Chepkoechová, Shadrack Koech) pas na plyn a ropu bohatej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, musela trpezlivo čakať bezmála pol dekády a vzdať sa aj možnosti štartu na OH v Tokiu. Ale - oplatilo sa.

Ako to zmeniť? Urobila, čo pred ňou desiatky kvalitných kenských či etiópskych bežkýň a bežcov - v roku 2017 sa rozhodla pre zmenu občianstva. Nie však na katarské, bahrajnské či občianstvo Spojených arabských emirátov, ako býva zvykom, ale na - kazašské.

„Najväčšie obavy som mala z mojich etiópskych priateliek, ktoré tiež behajú skvele. Neboli to ľahké preteky. Od začiatku som sa snažila bežať vpredu. Som totiž spokojnejšia, keď mám dianie pod kontrolou,“ vravela Jerutová, ktorej sestra Daisy Jepkemeiová - už v kazašských farbách - tiež štartovala v Eugene v behu na 3000 m prekážok.

Juniorská majsterka sveta v stípli z roku 2012 dosiahla v rozbehoch 19. čas (zo 42 štartujúcich) a do finále nepostúpila. „Myslím si, že ďalšia svetová šampiónka bude ona,“ podotkla Norah Jerutová.

Hoci víťazky posledných troch olympiád Sandra Perkovičová (2012, 2016) a Valarie Allmanová (2021) robili, čo mohli, Číňanku, ktorej doterajší najväčší úspech bolo 5. miesto na MS 2019 v Dauhe, neprekonali.

Tridsaťdvaročná Chorvátka – v kariére mieni pokračovať až do OH 2032 v Brisbane (!) – si v druhom pokuse zlepšila sezónne maximum na 68,45, Američanka dosiahla v treťom 68,30, ale na zlato to nestačilo.

Perkovičová si vybojovala už svoju piatu medailu z MS (zlato: 2013, 2017, striebro: 2015, 2022, bronz: 2019), Allmanová zasa prvý cenný kov pre USA v hode diskom žien na MS. Obhajkyňa titulu Yaimé Pérezová z Kuby ostala bez medaily, skončila siedma (63,07).