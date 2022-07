Rekordné vyvrcholenie: žrdkár Duplantis 621 cm a senzačný prekážkový šprint

Pred MS 12,41, po MS 12,12

„Všetko sa deje z nejakého dôvodu,“ znie osobné motto Tobi Amusanovej. Z akého však drobná, iba 156 cm vysoká Nigérijčanka prekonala svetový rekord na 100 m prekážok, vie zrejme len Boh.

Do Eugene prišla s osobným a zároveň africkým rekordom 12,41 z víťazného mítingu Diamantovej ligy v Paríži, zo šampionátu odchádza so svetovým – o 29 (!) stotín lepším. Amusanová dosiahla čas 12,12 už v semifinále. O 8 stotín prekonala rekord Američanky Kendry Harrisonovej z júla 2016 v Londýne. „Boh to tak chcel. Iba som urobila, čo som mala. Vyštartovala som a bežala som čo najrýchlejšie. Je to skvelý pocit, Už sa teším na finále,“ komentovala stroho 25-ročná Nigérijčanka svoj senzačný čas bezprostredne po semifinále.

Čo predvedie Tobi o necelé dve hodiny vo finále? Pridá ďalší rekord? – visela vo vzduchu otázka.