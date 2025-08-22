Američanka ovládla šprint na 100 metrov, v Bruseli diskvalifikovali súperov Slovákov

BRUSEL. Americká šprintérka Melissa Jeffersonová-Woodenová suverénnym spôsobom triumfovala v behu na 100 m na mítingu Diamantovej ligy v Bruseli.
Bronzová olympijská medailistka z Paríža zvíťazila v čase 10,76 sekundy. Druhú krajanku Sha'Carri Richardsonovú zanechala za sebou o 32 stotín.
Slovenská miešaná štafeta na 4x100 m v zložení Matej Baluch, Viktória Strýčková, Šimon Bujna a Delia Farajpourová obsadila 5. miesto s časom 42,46 s.
Slováci pôvodne dobehli v súťaži mimo Diamantovej ligy na šiestej priečke, po diskvalifikácii Veľkej Británie sa však posunuli vpred.
Jeffersonová-Woodenová zaostala za rekordom mítingu iba o štyri stotiny sekundy a dosiahla tretí najrýchlejší čas roka. Nadviazala na svoj triumf z poľského Chorzówa, v ktorom vyhrala minulý týždeň časom 10,66.
VIDEO: Šprint žien na 100 m na mítingu DL v Bruseli
Ženská stovka bola jednou z kvalitnejšie obsadených disciplín v belgickom hlavnom meste, bežala v nej aj strieborná medailistka z Paríža a dvojnásobná olympijská šampiónka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Tridsaťosemročná Jamajčanka obsadila štvrtú pozíciu v čase 11,17 sekundy, keď zaostala o dve stotiny za treťou Britkou Daryll Neitovou.
Mužská dvojstovka mala slabšie obsadenie vzhľadom na blížiace sa MS v Tokiu. To sa podpísalo aj na tom, že sa nebežal čas pod 20 sekúnd.
Najrýchlejší bol Alexander Ogando z Dominikánskej republiky časom 20,16 s. Za ním zaostal o tri stotiny sekundy Američan Robert Gregory, tretí dobehol Udodi Chudi Onwuzurike z Nigérie (20,29).
Tri stotiny sekundy chýbali na pokorenie rekordu mítingu v behu na 400 m Jacorymu Pattersonovi. Američan však potvrdil pozíciu favorita.
Za sebou nechal krajana Vernona Norwooda o 57 stotín, tretí finišoval Brit Charles Dobson (44,81 s). Piatkový program zostal bez vyrazenejších rekordov, okrem tých národných či osobných.
Diamantová liga 2025 - míting v Bruseli
MUŽI:
200 m: 1. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,16 s., 2. Robert Gregory (USA) 20,19, 3. Udodi Chudi Onwuzurike (Nig.) 20,29
1500 m: 1. Niels Laros (Hol.) 3:30,58 min., 2. Phanuel Kipkosgei Koech (Keňa) 3:31,41, 3. Yared Nuguse (USA) 3:31,51
3000 m: 1. Ruben Querinjean (Lux.) 8:09,47 min., 2. Getnet Wale (Etióp.) 8:09,62, 3. Isaac Updike (USA) 8:10,59
výška: 1. Oleg Doroščuk (Ukr.) 225 cm, 2. Thomas Carmoy (Belg.) 225, 3. Romaine Beckford (Jam.) 222
oštep: 1. Julian Weber (Nem.) 89,65 m, 2. Keshorn Walcott (Trin. a Tobago) 86,30, 3. Anderson Peters (Gren.) 85,17
disk: 1. Ralford Mullings (Jam.) 69,66 m, 2. Mykolas Alekna (Lit.) 68,82, 3. Kristjan Čeh (Slovin.) 67,13
ŽENY:
100 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová 10,76 s., 2. Sha'Carri Richardsonová (obe USA) 11,08, 3. Daryll Neitová (V. Brit.) 11,15
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová (USA) 53,66 s, 2. Gianna Woodruffová (Pan.) 53,89, 3. Naomi van den Broecková (Belg.) 54,12
1500 m: 1. Nikki Hiltzová (USA) 3:55,94 min., 2. Linden Hallová (Aus.) 3:56,33, 4. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:57,35
5000 m: 1. Agnes Jebet Ngetichová (Keňa) 14:24,99 min., 2. Likina Amebawová 14:31,51, 3. Aleshign Bawekeová (obe Etióp.) 14:31,88
žrď: 1. Katie Moonová (USA) 485 cm, 2. Molly Cauderyová (V.Brit.) 480, 3. Hana Mollová (USA) 474
guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,90 m, 2. Sarah Mittonová (Kan.) 19,89, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 19,58
trojskok: 1. Leyanis Hernandezová Perezová 14,78 m, 2. Davisleydi Velazcová (obe Kuba) 14,72, 3. Jasmine Mooreová (USA) 14,38