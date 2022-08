Taký termín ešte nikdy nebol. ME v atletike budú o dva roky v netradičnom termíne

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v atletike sa v roku 2024 uskutočnia v talianskom Ríme v netradičnom termíne.

Európska atletika (EA) ich totiž naplánovala už na prvú polovicu júna, konať sa teda budú viac ako mesiac pred začiatkom olympijských hier vo francúzskej metropole Paríž.

Súťaže pod piatimi kruhmi sa vo Francúzsku uskutočnia od 26. júla do 11. augusta 2024. Rím bude ME hostiť od 7. do 12. júna 2024.



Ešte nikdy sa kontinentálny šampionát v atletike neuskutočnil v prvej polovici júna, väčšinou sa ME konajú v auguste alebo septembri, výnimočne v júli. V júni sa ME konali zatiaľ len raz, vo fínskych Helsinkách v roku 2012 bojovali atléti o medaily od 27. júna do 1. júla.