Fantastická Frličková postúpila do finále. Vo svojom semifinále nedala súperkám šancu

TASR|10. aug 2025 o 12:24
Celkovo zaznamenala tretí najlepší čas.

TAMPERE. Slovenská atlétka Laura Frličková postúpila do finále behu na 100 m prek. na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere. Vo svojom semifinále zvíťazila časom 13,35 a do bojov o medaily sa dostala celkovo tretím najlepším časom.

Finále ju čaká v nedeľu o 18.30 SELČ.

„Určite som spokojná, že som dobehla v pohode. Nespadla som, nezakopla som. Stres tam bol, ale som rada, že som vyhrala. Nebolo to tak s prehľadom ako včera v rozbehu, už cítim miernu únavu.

Som spokojná, že som dobehla prvá, mala som po troch štvrtinách behu pocit, že to môže byť až 3. miesto. Dúfam, že sily na večer tam sú,“ zhodnotila svoje vystúpenie Frličková podľa SAZ.

Lukáš Rosenbaum obsadil 10. priečku v chôdzi na 10 km. Časom 42:59,36 min si zlepšil osobný rekord. Jakub Mažgút si pripísal 17. miesto výkonom 46:34,06.

„Podmienky boli super. Taktiku som nemal, išiel som si ako sa dalo, ako mám natrénované a posledné štyri kilometre som dal naplno. Ani som nevedel, na akej som pozícii, išiel som si po osobák,“ uviedol Rosenbaum podľa SAZ.

