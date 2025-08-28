Berú to viac ako MS v atletike. Olympijský víťazi uprednostnili nový major maratón

SYDNEY. Olympijskí víťazi Eliud Kipchoge a Sifan Hassanová budú hlavnými hviezdami Sydney Maratónu, ktorý sa tento víkend pobeží s historicky najsilnejším štartovým poľom. Podujatie oslavuje povýšenie do prestížnej série World Marathon Majors.
Kipchoge, víťaz maratónov v Riu a Tokiu, a Hassanová, úradujúca olympijská šampiónka, povedú v nedeľu vyše 35-tisíc bežcov cez ikonický Harbour Bridge.
Sydney sa tak zaradí k elitným mestám ako New York, Londýn, Boston, Chicago, Tokio či Berlín.
Hassanová, ktorá prvýkrát po desiatich rokoch vynechá svetový šampionát v atletike, je podľa odborníkov favoritkou na víťazstvo pred budovou slávnej Opery.
Tridsaťdvaročná Holanďanka vyhrala v roku 2023 maratóny v Londýne a Chicagu a vlani pridala aj triumf v Paríži.
V nedeľu sa stretne s bývalou svetovou rekordérkou Brigid Kosgeiovou z Kene a Etiópčankou Workenesh Edesovou, ktorá vlani ovládla Sydney časom 2:21:41 h.
Kipchoge, ktorý bol dlhé roky prakticky nezdolateľný, má už 40 rokov a na víťazstvo čaká od svojho piateho triumfu v Berlíne v roku 2023.
„Beh v štyridsiatke je privilégium a úspech. Som rád, že moje nohy stále zvládajú tréning. Legacy nie je o medailách či rekordoch, ale o tom, že inšpirujeme druhých,“ povedal legendárny Keňan.
O titul sa pobijú aj jeho krajan Vincent Ngetich a Etiópčan Birhanu Legese, siedmy najrýchlejší maratónec histórie.
Organizátorom praje aj počasie – po viac než mesačných dažďoch sa nad Sydney konečne vyjasnilo a na nedeľu hlásia ideálne bežecké podmienky.
„Mesto a prístav vyzerajú v slnečnom počasí nádherne,“ potešil sa riaditeľ pretekov Wayne Larden, ktorý vedie podujatie od roku 2005, keď malo len 2300 účastníkov.
Tento rok sa počet prihlásených zvýšil na 35-tisíc, čo je o desaťtisíc viac než vlani. Medzi nimi bude aj viac než 4000 bežcov, ktorí chcú získať siedmu „hviezdu“ za kompletnú sériu World Marathon Majors.
„Nechceme byť najväčší, ale najlepší, najzábavnejší a najkrajší maratón,“ dodal Larden.