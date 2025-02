Realita slovenského športu. Volko musí trénovať v opustenom sklade, zvažoval aj koniec kariéry

Elitný slovenský šprintér sa síce pre zranenie a rehabilitáciu nezúčastnil domáceho šampionátu (konal sa však v Ostrave, pozn.), no na ten vyššieho rangu sa teší. Aj keď to nemá v príprave naň vôbec ružové.

"Zvažovali sme aj koniec kariéry. Nemáme základné podmienky na trénovanie a bez tréningu sa nijaký šport robiť nedá. Janko trávil v hale Elán aj 200 dní v roku a neprichádza do úvahy, aby sme teraz chodili trikrát týždenne do Viedne," povedala Bendová.

"Je to moje hlavné tréningové miesto a nie je to žiadna sláva. Priestory majú 20 metrov a nedá sa tu robiť to, čo by sme potrebovali. Preto musíme za prípravou veľa cestovať, či už do Ostravy alebo Viedne.

Podmienky, ktoré aktuálne máme, nás však stmelili a nakopli ešte viac dopredu. Na Slovensku to celkovo nie je veľmi utešená situácia," priznal Volko vo videu pre STVR.

Zranenie ľavého chodila sa výrazne zlepšilo, je pripravený, aj preto sa do Holandska presunie a zabojuje o ďalší cenný kov na HME.

"Je to podujatie, na ktorom sa mi doteraz najviac darilo. Verím, že budem znova schopný predviesť kvalitný výkon,“ doplnil 28-ročný šprintér.