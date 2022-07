Volko vyhral v Eisenstadte dvojstovku, Gajanová tretia na 800 m v Söderhamne

Za svoj stredajší výkon získal do rebríčka dovedna 1098 bodov (1083 za čas plus 15 za prvenstvo) a mal by si udržať postupovú 33. pozíciu.

Eisenstadský výkon by mu v kvalifikácii na augustové ME mal stačiť, aby v Mníchove štartoval aj na 200 m.

„Dnešný výkon nezodpovedá včerajšej kvalitnej stovke. Prejavila sa na mne únava, môjmu behu chýbala iskra. Žiaľ, v závere mi opäť došli sily, ale do ME ešte máme čas vylepšiť to,“ pripomenul zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbet Kresťanko.

O ME bojovala do poslednej chvíle i Gabriela Gajanová. Na mítingu seriálu Folksam Grand Prix vo švédskom Söderhamne obsadila na 800 m 3. miesto časom 2:03,45 min za Švédkou Hermanssonovou (2:03,22) a Španielkou Marinou Martínezovou (2:03,43).

Za svojím sezónnym maximom z 2. júna v Montreuile zaostala len o 24 stotín.

„Som spokojnejšia s tým, ako som dnes bežala. Približne 150 metrov pred cieľom som išla dopredu, do cieľovej rovinky som vbiehala prvá, ale v závere ma, žiaľ, dve súperky predbehli. Mrzí ma to, chcela som zvíťaziť. Bojovala som – urobila som pre to všetko,“ skonštatovala Gajanová, ktorej v kvalifikačnom rebríčku na ME patrí 39. miesto, avšak v Mníchove by malo štartovať len 32 osemstovkárok.