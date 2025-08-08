Volko v tesnom súboji zdolal dvoch Čechov. Sám neviem, kde sa to vo mne vzalo, hovorí

Ján Volko (v strede) víťazí v behu na 200 metrov počas 60. ročníka atletického mítingu P-T-S.
TASR|8. aug 2025 o 21:40
Ján Volko vyhral na mítingu P-T-S beh na 200 metrov.

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025

Výsledky behu na 200 m mužov:

1.

Ján Volko

Slovensko

20,53 s

2.

Eduard Kubelík

Česko

20,58 s

3.

Ondřej Macík

Česko

20,74 s

7.

Mário Hanic

Slovensko

21,80 s

8.

Dominik Chobot

Slovensko

21,99 s

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský atlét Ján Volko sa stal víťazom behu na 200 metrov na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici.

Na cieľovej páske predstihol o päť stotín sekundy druhého Čecha Eduarda Kubelíka a zlepšil si tohtoročné maximum na 20,53 s.

Tretí dobehol ďalší Čech Ondřej Macík za 20,74 s. Volko mal na dvojstovke v tejto sezóne na konte najlepší čas 20,77, jeho osobný rekord je 20,24.

„Sám neviem, kde sa to dnes vo mne vzalo, hoci som drel ako blázon, aby mi preteky takto vychádzali. Diváci pomohli neskutočným spôsobom.

Kde inde ako doma by som mal bežať takýto výkon a dokázať, že na to ešte mám, nepatrím do starého železa a ešte so mnou môžete rátať.

Bolo to o vytrvalosti, ľahkosti behu a o závere. Dnes nebol ten správny deň na stovku, akcelerácia tu nebola, ale nevadí. Vynahradil som si to na dvojstovke a niet čo ľutovať,“ vyjadril spokojnosť v cieli Volko.

