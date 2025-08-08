Volko v tesnom súboji zdolal dvoch Čechov. Sám neviem, kde sa to vo mne vzalo, hovorí

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Výsledky behu na 200 m mužov:
1.
Ján Volko
Slovensko
20,53 s
2.
Eduard Kubelík
Česko
20,58 s
3.
Ondřej Macík
Česko
20,74 s
7.
Mário Hanic
Slovensko
21,80 s
8.
Dominik Chobot
Slovensko
21,99 s
BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský atlét Ján Volko sa stal víťazom behu na 200 metrov na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici.
Na cieľovej páske predstihol o päť stotín sekundy druhého Čecha Eduarda Kubelíka a zlepšil si tohtoročné maximum na 20,53 s.
Tretí dobehol ďalší Čech Ondřej Macík za 20,74 s. Volko mal na dvojstovke v tejto sezóne na konte najlepší čas 20,77, jeho osobný rekord je 20,24.
„Sám neviem, kde sa to dnes vo mne vzalo, hoci som drel ako blázon, aby mi preteky takto vychádzali. Diváci pomohli neskutočným spôsobom.
Kde inde ako doma by som mal bežať takýto výkon a dokázať, že na to ešte mám, nepatrím do starého železa a ešte so mnou môžete rátať.
Bolo to o vytrvalosti, ľahkosti behu a o závere. Dnes nebol ten správny deň na stovku, akcelerácia tu nebola, ale nevadí. Vynahradil som si to na dvojstovke a niet čo ľutovať,“ vyjadril spokojnosť v cieli Volko.