Funkcionári Albánska falšovali dokumenty, svojho reprezentanta dostali na OH

MONACO. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) dištancovala z celého atletického diania dvojicu funkcionárov z Albánska za to, že športovcovi z tejto krajiny falšovaním dokumentov pomohli ku kvalifikácii na OH do Tokia.

AIU tiež zbavila obvinení diaľkára Izmira Smajlaja z toho, že bol súčasťou sprisahania, ktorého cieľom bola registrácia jeho národného rekordu z mája 2021.

Tá mu napokon zaistila olympijskú miestenku do Japonska.