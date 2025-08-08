Na mítingu P-T-S padol 35-ročný rekord. Maďarský atlét potvrdil, že má životnú formu

BANSKÁ BYSTRICA. Maďarský kladivár Bence Halász po 35 rokoch prekonal rekord atletického mítingu TIPOS P-T-S, ktorý oslavuje 60 rokov.
Strieborný medailista z minuloročnej olympiády v Paríži zvíťazil na banskobystrických Štiavničkách výkonom 81,49 m. Slovenský reprezentant Marcel Lomnický obsadil 4. priečku výkonom 71,95 m.
Halász má aktuálne životnú formu, uplynulý víkend si zlepšil osobný rekord na 81,94 m. Rekord mítingu Sergeja Litvinova 80,90 prekonal hneď dvakrát.
Vo štvrtej sérii mu namerali 81,30 a najlepší výkon potom predviedol už ako istý víťaz súťaže v záverečnej sérii. Druhý skončil Jerome Vega z Portorika za 73,05, tretí Donát Varga z Maďarska výkonom 72,80 m.
Lomnický, ktorý bojuje o účasť na svetovom šampiónate v Tokiu, má v sezóne doteraz najlepší výkon 73,86. Svoj najlepší hod na Štiavničkách predviedol hneď na úvod, celkovo sa štyrikrát dostal cez hranicu 70 metrov.
Medzi ženami uspela poľská reprezentantka Anita Wlodarczyková.
Trojnásobná olympijská šampiónka a držiteľka svetového rekordu sa na čelo dostala až záverečným pokusom, ktorý meral 70,94 m. Slovenská reprezentantka Veronika Kaňuchová skončila na 4. priečke vo výkone sezóny 67,02.
Štyridsaťročná Wlodarczyková ohlásila, že prebiehajúca sezóna je jej posledná a na Slovensko prišla so sezónnym maximom 74,40.
Ako jediná prehodila hranicu 70 m a zdolala druhú Britku Annu Purchaseovú (69,60) a tretiu Maďarku Zsanett Némethovú (67,19).
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Kladivo - súťaž mužov:
1.
Bence Halász
Maďarsko
81,49 m - rekod mítingu
2.
Jerome Vega
Portoriko
73,05
3.
Donát Varga
Maďarsko
72,80
4.
Marcel Lomnický
Slovensko
71,95
Kladivo - súťaž žien:
1.
Anita Wlodarczyková
Poľsko
70,94 m
2.
Anna Purchaseová
Veľká Británia
69,60
3.
Zsanett Némethová
Maďarsko
67,19
4.
Veronika Kaňuchová
Slovensko
67,02