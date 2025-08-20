Gajanová si napravila chuť v Diamantovej lige. V Lausanne vyhrala doplnkový beh

Diamantová liga - míting v Lausanne
Ženy - 800 m (B-beh):
1.
Gabriela Gajanová
Slovensko
2:00,03 min
2.
Daniela Garciová
Španielsko
2:00,23 min
3.
Charlotte Pizzová
Francúzsko
2:00,28 min
LAUSANNE. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne prvé miesto v B-behu na 800 metrov.
V konkurencii jedenástich pretekárok dosiahla čas 2:00,03 min. Preteky sa konali v predprograme a boli mimo bodovania DL.
Dvadsaťpäťročná Gajanová sa predstavila v tomto ročníku najprestížnejšieho atletického seriálu druhýkrát, celkovo v DL zaznamenala jubilejný desiaty štart.
V Lausanne si napravila chuť po sobotňajšej 11. priečke z Chorzówa, kde zabehla čas 2:01,17.