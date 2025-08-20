Gajanová si napravila chuť v Diamantovej lige. V Lausanne vyhrala doplnkový beh

Preteky sa konali mimo bodovania súťaže.

Diamantová liga - míting v Lausanne

Ženy - 800 m (B-beh):

1.

Gabriela Gajanová

Slovensko

2:00,03 min

2.

Daniela Garciová

Španielsko

2:00,23 min

3.

Charlotte Pizzová

Francúzsko

2:00,28 min

LAUSANNE. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne prvé miesto v B-behu na 800 metrov.

V konkurencii jedenástich pretekárok dosiahla čas 2:00,03 min. Preteky sa konali v predprograme a boli mimo bodovania DL.

Dvadsaťpäťročná Gajanová sa predstavila v tomto ročníku najprestížnejšieho atletického seriálu druhýkrát, celkovo v DL zaznamenala jubilejný desiaty štart.

V Lausanne si napravila chuť po sobotňajšej 11. priečke z Chorzówa, kde zabehla čas 2:01,17.

