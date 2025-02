Gajanová svojim finišom nedala súperkám žiadnu šancu, Forster a Volko vylepšili slovenské rekordy

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová zvíťazila na halovom mítingu atletického seriálu World Athletics Indoor Tour 2025 v Ostrave. Slovenská bežkyňa zvíťazila v pretekoch na 800 m časom 2:02,16 min, čím zaostala za svojim halovým rekordom iba o 46 stotín. Vicemajsterka Európy z Ríma 2024 predviedla výborný taktický výkon, do posledného kola vbiehala na druhej pozícii a v závere nedala súperkám šancu. Druhá Fínka Evelina Määttänenová za ňou v cieli zaostala o 24 stotín sekundy.

Gajanová pricestovala do Ostravy iba v pondelok v noci, po tom ako sa zúčastnila na galavečere ankety Športovec roka, kde obsadila druhé miesto za Matejom Beňušom.

„Som úplne nadšená z toho, ako som dnes bežala. Priznám sa, mala som pred pretekmi rešpekt, pretože ešte včera som absolvovala v Bratislave krásny galavečer Športovec roka 2024. Do Ostravy som cestovala v noci a spánok za veľa nestál. Verila som však, že ak sa dobre nastavím na tieto dve minúty, tak to môže dopadnúť dobre. Počas pretekov som veľmi dobre zareagovala pri vbiehaní do tretieho kola. Mám radosť, že som zvíťazila,“ uviedla pre STVR.

Na podujatí nechýbal ani šprintér Ján Volko, ktorý síce vo finále behu na 60 m skončil ôsmy za 6,70 s, ale v oficiálnom medzičase na 50 m utvoril slovenský rekord 5,79 sekundy. „Teším sa, je to zaujímavý fakt a celkom koreluje s Jankovými tréningovými meranými úsekmi,“ uviedla jeho trénera Naďa Bendová.

„Pred dvojstovkou som cítil problémy s chodidlom, ktoré však riešime s tímom dlhodobo. Napriek tomu som sa nebál nastúpiť. V zákrute sa však bolesť vystupňovala. Nebolo to ideálne. Škoda, dnes som na to mal, ale pribrzdilo ma zranenie. Verím, že to nebude nič vážne, čo by ohrozilo pokračovanie sezóny. Musíme to dať skontrolovať, a potom uvidíme, ako postupovať,“ opísal Ján Volko pre STVR. Rovnaký rekord dosiahla aj Viktória Forster, ktorá finišovala vo finále behu na 60 m šiesta za 7,28, ale v oficiálnom medzičase 6,28 zlepšila slovenský rekord na 50 m. Ten doteraz patril Eve Murkovej, ktorá 26. januára 1985 dosiahla výkon 6,31 sekundy.

„Veľmi sa zo svojho výkonu teším, pretože som si ním dokázala, že to vo mne je. Namotivovalo ma to do ďalších pretekov. Čas 7,28 po chorobe je výborný. Spadol mi veľký kameň zo srdca. Verím, že som na správnej ceste aj smerom k prekážkovej šesťdesiatke. Rýchlosť tam je, už si to musím iba trochu upratať s prekážkami. Verím, že potom to už bude dobré," uviedla pre STVR.

Viktória Forster. (Autor: TASR/AP)