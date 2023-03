Gajanová sa predstaví v rozbehoch, cieľom je postup aspoň do semifinále

BRATISLAVA. Gabriela Gajanová bude vo štvrtok podvečer prvou slovenskou reprezentantkou, ktorá sa predstaví na halových majstrovstvách Európy v Istanbule. Halové ME v atletike 2023 - program a výsledky Šampionát v Turecku sa začal vo štvrtok a potrvá do nedele, okrem Gajanovej budú o čo najlepšie výsledky bojovať aj Viktória Forsterová a Ján Volko. Pre 23-ročná Liptáčku bude štart v Istanbule prvý reprezentačný od OH v Tokiu z leta 2021. Po zdravotných ťažkostiach sa na halové ME teší Oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) upozornil, že Gajanová chcela plnohodnotnú sezónu absolvovať už pred dvoma rokmi, no plány jej vtedy a aj vlani prekazil covid.

"Na seniorských vrcholoch som sa ešte nikdy nedostala ďalej z rozbehov, potešilo by ma, keby sa to teraz podarilo," povedal pred odletom do Turecka.

Vlani chýbala na svetovom aj kontinentálnom šampionáte, preto si možnosť štartovať na HME v Istanbule váži o to viac. "Som rada, že tento rok mi zdravie konečne vydržalo a nominovala som sa na istanbulský šampionát. Minulý rok bol pre mňa veľmi náročný - najmä z psychickej stránky. Stále som si len zvykala na nový systém tréningu a dlho sa to neprejavovalo na výkonoch v pretekoch. Forma prišla až v druhej polovici sezóny. Priznám sa, prežívala som ťažké obdobie. Obetovala som tomu veľa: sústredenia v zahraničí, cestovanie za trénerom do Švajčiarska, iný spôsob prípravy. Preto ma veľmi mrzelo, že som sa nekvalifikovala na MS ani ME. Možno však práve to ma motivovalo ešte viac. Naposledy som reprezentovala Slovensko na olympiáde v Tokiu 2021, takže teraz si ďalšiu možnosť vážim o to viac,“ cituje Gajanovú web atletika.sk. Novú spoluprácu si pochvaľuje Tá sa v minulosti pripravoval s trénerom Pavlom Sloukom, teraz je súčasťou medzinárodnej tréningovej skupiny Louisa Heyera. "Išla som do niečoho úplne nového, dlho som si zvykala, ale obohatilo ma to mentálne aj športovo. Som veľmi spokojná. Naučila som sa viac spoliehať sama na seba. Veľa vecí sa deje na diaľku a je len na mne, ako si zabezpečím plnenie všetkých plánov.