Gajanovej čas bol pomalý. Víťazka zabehla v Diamantovej lige výkon roka

Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová
Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2025 o 16:36
Slovenska finišovala na 11. mieste.

CHORZÓW. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová dobehla v sobotu na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe na 11. mieste v behu na 800 metrov v čase 2:01,17.

Zvíťazila Britka Keely Hodgkinsonová vo svetovom výkone roka 1:54,74. Preteky sa konali mimo bodovania Diamantovej ligy.

Gajanová sa v najprestížnejšom seriáli predstavila tento rok prvýkrát a bol to jej tretí štart pod holým nebom.

Pred týždňom dokázala na „péteeske" triumfovať v rekorde mítingu 1:58,53 min, no v Chorzówe na najlepšie nestačila.

Diamantová liga - míting v Chorzówe

Ženy:

800 m (mimo DL): 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:54,74 - svetový výkon roka, 2. Lilian Odirová (Keňa) 1:56,52, 3. Oratile Noweová (Bot.) 1:56,76,... 11. Gabriela Gajanová 2:01,17

Atletika

    Fantastický výkon. Zapletová skončila v Diamantovej lige na pódiu, zabehla rekord
    teraz
