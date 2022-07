Američania ovládli finále stovky, o víťazovi rozhodli dve stotiny

"Nevedel som, že som zvíťazil, až kým som sa nepozrel na časomer, kde som zbadal moje meno. Znamená to pre mňa veľmi veľa.

Zaujímavosťou je, že kompletné americké pódium bolo v najkratšom šprinte v rámci svetových šampionátov naposledy v roku 1991. Vtedy si v Tokiu podelili prvé tri priečky Carl Lewis, Leroy Burrell a Dennis Mitchell.

"Je úžasné byť medzi týmito velikánmi. Oni to dokázali v roku 1991 a teraz sme to dali my," povedal Kerley krátko po víťaznom šprinte.

Dvadsaťsedemročný Kerley potvrdil pozíciu favorita a lídra svetových tabuliek. Zároveň zavŕšil pozoruhodný kariérny prerod.