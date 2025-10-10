Zapletalová môže byť nová kráľovná Európy. Majsterka sveta mení disciplínu

Emma Zapletalová a Holanďanka Femke Bolová.
Emma Zapletalová a Holanďanka Femke Bolová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. okt 2025 o 20:21
ShareTweet0

Slovenská bežkyňa obsadila na nedávno skončených MS tretie miesto.

BRATISLAVA. Slovenskej atlétke Emme Zapletalovej ubudne v nasledujúcej sezóne najväčšia súperka.

Dvojnásobná a úradujúca majsterka sveta na 400 m prekážok Femke Bolová prekvapila atletický svet oznámením, že od roku 2026 presedlá na 800 m.

„Prekážkovej štvorstovke vďačím za nezabudnuteľné spomienky a za to, že zo mňa spravila športovkyňu, akou som dnes.

Túžba objavovať, kde sú moje limity, ma však ženie ďalej. Osemstovka bude úplne nová, vzrušujúca výzva, pretože si vyžiada nové sily, stratégie a odolnosť.

Mojou ambíciou v novej disciplíne nie je iba súťažiť, ale dostať sa v nej na najvyššiu možnú úroveň a byť v nej úspešná,“ uviedla Bolová podľa European Athletics.

Zapletalová zmení krok, aby bola rýchlejšia. 53 sekúnd nie je moje maximum, tvrdí
Súvisiaci článok
Zapletalová zmení krok, aby bola rýchlejšia. 53 sekúnd nie je moje maximum, tvrdí

Rozhodnutie svojej zverenky podporil aj tréner Laurent Meuwly. „Femke vždy hľadala nové výzvy.

Veríme, že krok, sila a mentalita jej pomôžu prispôsobiť sa osemstovke a presadiť sa v nej vo svetovej konkurencii,“ citoval Meuwlyho Slovenský atletický zväz.T

Holanďanka podľa týchto vyjadrení zrejme nebude obhajovať na ME 2026 v Birminghame zlato z Ríma 2024 na 400 m prekážok.

Toto rozhodnutie pasuje do roly európskej jednotky slovenskú rekordérku Emmu Zapletalovú, bronzovú medailistku z MS v Tokiu.

Na 800 m súťaží ďalšia Slovenka Gabriela Gajanová, ktorá získala na ME 2024 v Ríme v tejto disciplíne striebro.

Atletika

    Emma Zapletalová a Holanďanka Femke Bolová.
    Emma Zapletalová a Holanďanka Femke Bolová.
    Zapletalová môže byť nová kráľovná Európy. Majsterka sveta mení disciplínu
    dnes 20:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Zapletalová môže byť nová kráľovná Európy. Majsterka sveta mení disciplínu