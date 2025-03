VIDEO: Súboj v štafete vyvrcholil úderom do hlavy kolíkom. Bežkyňa má podozrenie na zlomeninu lebky

Útočníčka tvrdí, že odvtedy sa jej vyhrážajú smrťou a rasisticky urážajú. Súperku sa pokúsila kontaktovať cez sociálne siete, no údajne ju už predtým zablokovala.

Počas štafety na 4x200 metrov Alaila Everettová udrela Kaelen Tuckerovú kolíkom do hlavy. Predchádzal tomu súboj o lepšiu priečku aj s použitím ramien.

Tuckerová však tvrdí, že od Everettovej nedostala ospravedlnenie. "Stále tomu nemôžem uveriť, som v šoku. Stále sa snažím všetko prijať, nemôžem uveriť, že sa to stalo," napísala.

Obvinená športovkyňa trvá na tom, že to bola nehoda a zdôrazňuje, že nemala v úmysle udrieť svoju súperku.

"Nikto mi to neuverí, pretože z videa to naozaj vyzerá úmyselne. Ja však svoje úmysly poznám a nikdy by som nikoho úmyselne nezasiahla," uviedla.

VIDEO: Úder kolíkom počas štafety