55 rokov držala slovenský rekord na stovke. Eva Glesková-Lehocká oslavuje 80. narodeniny

Ručne meraných 11 sekúnd (s podporou vetra 1,4 m/s) znamenalo, že ako piata žena na svete a tretia Európanka, predviedla to, čo pred ňou len Američanka Tyusová (1968), Taiwančanka Či Čeng (1970) a šprintérky bývalej NDR Stecherová-Meissnerová (1970) a Streidtová-Strophalová (1972).

A potom som to vystupňovala - až do svetového rekordu. Prehodila som páku na štvorku a mala som pocit, že nebežím, ale letím."

"Nezdalo sa mi, ale bolo to rýchle. Hlavne veľmi uvoľnené. Štart bol optimálny. Stredná fáza, nabratie síl a energie.

Glesková-Lehocká štartovala na troch olympijských hrách: na dvoch bežala v semifinále (v Tokiu 1964 na 100 m rozbeh 11,8, štvrťfinále 11,6, semifinále 11,9, 200 m rozbeh 24,2, semifinále 24,5, v Mexiku 1968 na 100 m rozbeh 11,6, štvrťfinále 11,2/elektronicky 11,29, semifinále 11,7, 200 m rozbeh 24,0) a na tretích aj vo finále.

Na OH 1972 jej v rozbehu na 100 m namerali 11,50, v medzibehu 11,43 s a v semifinále rovnaký čas. V jeho závere si však natrhla pravý zadný stehenný sval.

Postúpila síce do finále, no na zotavenie nebol čas. Mala naň iba hodinku a niečo a sen o medaile sa rozplynul. So sebazaprením finišovala ôsma za 12,48 a na rozbeh na 200 m už nenastúpila.

"Som rada, že napriek zraneniu som bežala aj v mníchovskom olympijskom finále, no vtedy som to vnímala ako totálnu tragédiu. Nemala som ani chuť do života. Všetko sa mi zrútilo, celý svet," spomínala.