Zapletalová ostala z Bolovej zmeny prekvapená. Trochu ma to mrzí, priznala

Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025. (Autor: SOŇA MALÉTEROVÁ / SAZ)
TASR|11. okt 2025 o 21:24
ShareTweet0

S hviezdnou Holanďankou bude po novom súperiť Gajanová.

BRATISLAVA. Slovenskú atlétku Emmu Zapletalovú prekvapila informácia, že jej na trati 400 m prek. ubudne silná súperka.

Úradujúca majsterka sveta Holanďanka Femke Bolová totiž oznámila, že od budúcej sezóny sa bude venovať osemstovke.

Bolová v septembri v Tokiu obhájila titul majsterky sveta, na 400 m prek. je aj úradujúca majsterka Európy.

„Prekvapilo ma to vzhľadom na to, že na 800 m je v súčasnosti silná konkurencia. Ale myslím si, že Femke s jej tímom vedia, prečo sa rozhodli pre novú disciplínu. Prajem jej veľa šťastia, nech sa jej darí v novej disciplíne rovnako ako na prekážkach.

S Femke som vždy rada súťažila, preto ma to trochu aj mrzí. Budem sa snažiť nasledovať jej výsledky v prekážkach. Teším sa na jej výkony a držím jej palce,“ uviedla bronzová medailistka z Tokia podľa Top Athletics.

Vzájomné súboje s Bolovou tak bude v novej sezóne zvádzať Gabriela Gajanová, ktorá bude v auguste v Birminghame obhajovať titul vicemajsterky Európy.

„O tejto zmene sa v atletických kruhoch hovorilo už dlhšie. Myslím si, že Femke má predpoklady na to, aby bola úspešná aj v tejto disciplíne. Sama som zvedavá, ako sa s prechodom popasuje. Bude zaujímavé sledovať, čo to do našej disciplíny prinesie.

V uplynulých rokoch veľa bežkýň presedlalo zo 400 m na osemstovku. Niektorým sa podarilo zvládnuť prechod rýchlejšie, iným to trvalo dlhšie,“ pripomenula Gajanová podľa atletika.sk.

Atletika

    Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Emma Zapletalová a Femke Bolová po finále v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Zapletalová ostala z Bolovej zmeny prekvapená. Trochu ma to mrzí, priznala
    dnes 21:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Zapletalová ostala z Bolovej zmeny prekvapená. Trochu ma to mrzí, priznala