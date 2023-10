Zo štyroch na šesť rokov. Nigérijskému šprintérovi zvýšili dištanc za doping

Po novom má Odururu zastavenú činnosť až do februára 2029. Anulované ma tiež všetky výkony od 12. júla 2021. Podľa AIU bol práve Odururu šprintér s označením "Športovec 2" v prípade terapeuta Erica Liru, ktorý mal pred OH v Tokiu dodávať športovcom lieky na zvýšenie výkonu.

Nálepku "Športovec 1" mala jeho krajanka - šprintérka Blessing Okagbareová. Tá za doping dostala dištanc na 11 rokov.

AIU pri vyšetrovaní Liru použila stovky textových správ medzi ním, Okagbareovou a ďalšími osobami. Lira distribuoval zakázané látky vrátane ľudského rastového hormónu a krvotvorného hormónu erytropoetínu "s cieľom skaziť" OH v Tokiu.



"Na získanie zakázaných látok sa Oduduru zapojil do schémy so svojím tímovým kolegom, ktorý obstarával tieto látky v na jeho meno od osoby, ktorá ich nezákonne dovážala do USA, aby ich distribuovala medzi športovcov s cieľom zlepšiť ich športový výkon. Porota považuje toto správanie za obzvlášť závažné.,“ uvádza sa vo verdikte AIU.



Liru obvinili podľa Rodčenkovovho zákona, ktorý nesie meno niekdajšieho riaditeľa moskovského antidopingového laboratória Grigorija Rodčenkova.

Ten svet informoval o detailoch štátom riadeného dopingu v Rusku pred ZOH 2014 v Soči. Uvedený zákon je navrhnutý tak, aby "nepoľoval" na športovcov - jednotlivcov, ale zozbierané dôkazy mohli byť použité úradmi pri vyhľadávaní ďalších previnení.



Divine Oduduru ovládol šprinty na 100 aj 200 metrov na šampionáte zámorskej NCAA v roku 2019. Rok predtým vyhral dvojstovku vonku aj v hale. Získal tiež množstvo titulov v afrických mládežníckych súťažiach.

Predstavil sa aj na OH v Riu de Janeiro a OH v Tokiu, no medzi najlepších sa nedostal. V Brazílii na 200 m obsadil 20. priečku, v Japonsku ho na stovke diskvalifikovali a na dvojnásobnej vzdialenosti bol deviaty.

Osobné maximá má z roku 2019, keď stovku zabehol za 9,86 s a dvojstovku za 19,73 s.