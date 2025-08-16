Na Diamantovej lige nechýbajú Gajanová či Zapletalová. Premiéra čaká aj slovenského bežca

Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör.
16. aug 2025 o 11:36
Až štyria Slováci štartujú na prestížnom podujatí, ktoré hostí Chorzow.

CHORZOW. Až štyria slovenskí atléti sa napokon predstavia na sobotnom mítingu Diamantovej ligy v Chorzowe.

K trojici Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Viktória Forster pribudol na poslednú chvíľu Patrik Dömötör v behu na 400 m cez prekážky.

Dömötör sa o pozvánke dozvedel v piatok večer, do Poľska sa presunul autom a o polnoci zaparkoval pred hotelom. Bude to jeho premiéra v seriáli DL.

Dostane prvú dráhu a hoci len vo štvrtok bežal na mítingu v Jeruzaleme, zdôraznil, že „takáto príležitosť sa neodmieta“. Informoval o tom Alfonz Juck z manažérskej skupiny Top Athletics.

Okrem neho sa na Memoriáli Kamily Skolimowskej v Chorzowe predstavia Zapletalová na 400 m prekážok, Gajanová na 800 m i Forster na prekážkovej stovke. Pre všetky tri to bude prvý štart od mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.

