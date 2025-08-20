Dömötör má za sebou druhý štart v Diamantovej lige, osobné maximum neatakoval

Diamantová liga - míting v Lausanne
Muži - 400 m prek. (mimo DL):
1.
Ezekiel Nathaniel
Nigéria
48,08 s
2.
Trevor Bassitt
USA
48,14 s
3.
Matic Ian Guček
Slovinsko
49,23 s
7.
Patrik Dömötör
SR
50,20 s
LAUSANNE. Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne siedmu priečku v behu na 400 m prek.
Zaznamenal čas 50,20 s a za víťazným Ezekielom Nathanielom z Nigérie zaostal o 2,12 s. Preteky sa konali mimo bodovania DL.
Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval na podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu len druhýkrát v kariére.
Premiéru si pripísal na sobotňajšom mítingu v poľskom Chorzówe, kde skončil ôsmy (49,47 s). Jeho osobný rekord je 48,94 s a zabehol ho na nedávnej „péteeske“ v Banskej Bystrici.
„Podmienky boli naozaj náročné. Na prekážky som príliš nevidel a o to ťažšie to v prvej dráhe tentoraz bolo. V prvej polovici som dosť lietal nad prekážkami, potom som na siedmej zakopol.
Napriek tomu som mal kvalitný záver a doťahoval som súperov. Som rád, že som zdolal Víta Müllera, nechýbalo veľa a mohol som zdolať ešte jedného-dvoch súperov,“ konštatoval 24-ročný reprezentant.