Dömötör má za sebou druhý štart v Diamantovej lige, osobné maximum neatakoval

Patrik Dömötör.
Patrik Dömötör. (Autor: EUROPEAN ATHLTICS)
TASR|20. aug 2025 o 22:28
ShareTweet0

Slovák finišoval siedmy.

Diamantová liga - míting v Lausanne

Muži - 400 m prek. (mimo DL):

1.

Ezekiel Nathaniel

Nigéria

48,08 s

2.

Trevor Bassitt

USA

48,14 s

3.

Matic Ian Guček

Slovinsko

49,23 s

7.

Patrik Dömötör

SR

50,20 s

LAUSANNE. Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne siedmu priečku v behu na 400 m prek.

Zaznamenal čas 50,20 s a za víťazným Ezekielom Nathanielom z Nigérie zaostal o 2,12 s. Preteky sa konali mimo bodovania DL.

Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval na podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu len druhýkrát v kariére.

Premiéru si pripísal na sobotňajšom mítingu v poľskom Chorzówe, kde skončil ôsmy (49,47 s). Jeho osobný rekord je 48,94 s a zabehol ho na nedávnej „péteeske“ v Banskej Bystrici.

„Podmienky boli naozaj náročné. Na prekážky som príliš nevidel a o to ťažšie to v prvej dráhe tentoraz bolo. V prvej polovici som dosť lietal nad prekážkami, potom som na siedmej zakopol.

﻿Napriek tomu som mal kvalitný záver a doťahoval som súperov. Som rád, že som zdolal Víta Müllera, nechýbalo veľa a mohol som zdolať ešte jedného-dvoch súperov,“ konštatoval 24-ročný reprezentant.

Atletika

    Patrik Dömötör.
    Patrik Dömötör.
    Dömötör má za sebou druhý štart v Diamantovej lige, osobné maximum neatakoval
    st 22:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Dömötör má za sebou druhý štart v Diamantovej lige, osobné maximum neatakoval