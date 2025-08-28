ONLINE: Diamantová liga v Zürichu dnes, finálový míting LIVE (Zapletalová, Ledecká)

ZÜRICH. Diamantová liga dnes pokračuje finálnym mítingom vo švajčiarskom Zürichu.
Na finálovom podujatí sa predstavia dve Slovenky. Emma Zapletalová pobeží hlavný beh na 400 metrov cez prekážky, kde jej podľa časov patrí druhé miesto.
Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
V rovnakej disciplíne, no v rámci doplnkového programu, sa predstaví Daniela Ledecká.
Atletiku sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Míting Diamantovej ligy v Zürichu (atletika, Zapletalová, Ledecká, štvtrok, naživo)
Diamantová liga 2025
28.08.2025 o 17:30
Diamantová liga – Curych (2. den)
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
17:30 Hod diskem mužů a žen
17:53 Skok do výšky mužů
18:19 Trojskok mužů a žen
18:34 400m žen
18:42 400m mužů
18:49 3000m žen
19:08 100m překážek žen
19:17 3000m překážek mužů
19:34 110m překážek mužů
19:40 1500m žen
19:45 Hod oštěpem mužů a žen
19:50 1500m mužů
20:02 100m žen
20:09 3000m překážek žen
20:27 100m mužů
20:35 400m překážek žen
20:40 Skok do dálky žen
20:44 400m překážek mužů
20:52 3000m mužů
21:09 800m žen
21:20 800m mužů
21:30 200m žen
21:39 200m mužů
Výsledky prvního dne:
Skok o tyči žen
1. Katie Moonová (USA) 4,82
2. Sandi Morrisová (USA) 4,75
3. Emily Groveová (USA) 4,75
4. Angelica Moserová (SUI) 4,65
5. Tina Šutejová (SLO) 4,65
6. Roberta Bruniová (ITA) 4,45
7. Lea Bachmannová (SUI) 4,30
Vrh koulí mužů
1. Joe Kovacs (USA) 22,46
2. Payton Otterdahl (USA) 22,07
3. Rajindra Campbell (JAM) 21,87
4. Adrian Piperi (USA) 21,84
5. Tom Walsh (NZL) 21,55
6. Leonardo Fabbri (ITA) 21,47
7. Stefan Wieland (SUI) 18,61
Vrh koulí žen
1. Sarah Mittonová (CAN) 20,67
2. Jessica Schilderová (NED) 20,26
3. Chase Jacksonová (USA) 20,08
4. Jaida Rossová (USA) 19,26
5. Fanny Roosová (SWE) 19,11
6. Maggie Ewenová (USA) 18,45
7. Miryam Mazenauerová (SUI) 16,91
Skok do výšky žen
1. Nicola Olyslagersová (AUS) 2,04 AR, WL
2. Jaroslava Mahučichová (UKR) 2,02
3. Morgan Lakeová (GBR) 2,00
4. Julija Levčenková (UKR) 2,00
5. Christina Honselová (GER) 1,97
6. Eleanor Pattersonová (AUS) 1,94
Skok o tyči mužů
1. Armand Duplantis (SWE) 6,00
2. Emmanouil Karalis (GRE) 6,00
3. Sam Kendricks (USA) 5,80
4. Kurtis Marschall (AUS) 5,65
4. Menno Vloon (NED) 5,65
Renaud Lavillenie (FRA) NM
Skok do dálky mužů
1. Simon Ehammer (SUI) 8,32
2. Mattia Furlani (ITA) 8,30
3. Liam Adcock (AUS) 8,24
4. Wayne Pinnock (JAM) 8,15
5. Carey McLeod (JAM) 8,07
6. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7,66
17:30 Hod diskem mužů a žen
17:53 Skok do výšky mužů
18:19 Trojskok mužů a žen
18:34 400m žen
18:42 400m mužů
18:49 3000m žen
19:08 100m překážek žen
19:17 3000m překážek mužů
19:34 110m překážek mužů
19:40 1500m žen
19:45 Hod oštěpem mužů a žen
19:50 1500m mužů
20:02 100m žen
20:09 3000m překážek žen
20:27 100m mužů
20:35 400m překážek žen
20:40 Skok do dálky žen
20:44 400m překážek mužů
20:52 3000m mužů
21:09 800m žen
21:20 800m mužů
21:30 200m žen
21:39 200m mužů
Výsledky prvního dne:
Skok o tyči žen
1. Katie Moonová (USA) 4,82
2. Sandi Morrisová (USA) 4,75
3. Emily Groveová (USA) 4,75
4. Angelica Moserová (SUI) 4,65
5. Tina Šutejová (SLO) 4,65
6. Roberta Bruniová (ITA) 4,45
7. Lea Bachmannová (SUI) 4,30
Vrh koulí mužů
1. Joe Kovacs (USA) 22,46
2. Payton Otterdahl (USA) 22,07
3. Rajindra Campbell (JAM) 21,87
4. Adrian Piperi (USA) 21,84
5. Tom Walsh (NZL) 21,55
6. Leonardo Fabbri (ITA) 21,47
7. Stefan Wieland (SUI) 18,61
Vrh koulí žen
1. Sarah Mittonová (CAN) 20,67
2. Jessica Schilderová (NED) 20,26
3. Chase Jacksonová (USA) 20,08
4. Jaida Rossová (USA) 19,26
5. Fanny Roosová (SWE) 19,11
6. Maggie Ewenová (USA) 18,45
7. Miryam Mazenauerová (SUI) 16,91
Skok do výšky žen
1. Nicola Olyslagersová (AUS) 2,04 AR, WL
2. Jaroslava Mahučichová (UKR) 2,02
3. Morgan Lakeová (GBR) 2,00
4. Julija Levčenková (UKR) 2,00
5. Christina Honselová (GER) 1,97
6. Eleanor Pattersonová (AUS) 1,94
Skok o tyči mužů
1. Armand Duplantis (SWE) 6,00
2. Emmanouil Karalis (GRE) 6,00
3. Sam Kendricks (USA) 5,80
4. Kurtis Marschall (AUS) 5,65
4. Menno Vloon (NED) 5,65
Renaud Lavillenie (FRA) NM
Skok do dálky mužů
1. Simon Ehammer (SUI) 8,32
2. Mattia Furlani (ITA) 8,30
3. Liam Adcock (AUS) 8,24
4. Wayne Pinnock (JAM) 8,15
5. Carey McLeod (JAM) 8,07
6. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7,66
Prenos
Program
17:30 Hod diskem mužů a žen
17:53 Skok do výšky mužů
18:19 Trojskok mužů a žen
18:34 400m žen
18:42 400m mužů
18:49 3000m žen
19:08 100m překážek žen
19:17 3000m překážek mužů
19:34 110m překážek mužů
19:40 1500m žen
19:45 Hod oštěpem mužů a žen
19:50 1500m mužů
20:02 100m žen
20:09 3000m překážek žen
20:27 100m mužů
20:35 400m překážek žen
20:40 Skok do dálky žen
20:44 400m překážek mužů
20:52 3000m mužů
21:09 800m žen
21:20 800m mužů
21:30 200m žen
21:39 200m mužů
17:30 Hod diskem mužů a žen
17:53 Skok do výšky mužů
18:19 Trojskok mužů a žen
18:34 400m žen
18:42 400m mužů
18:49 3000m žen
19:08 100m překážek žen
19:17 3000m překážek mužů
19:34 110m překážek mužů
19:40 1500m žen
19:45 Hod oštěpem mužů a žen
19:50 1500m mužů
20:02 100m žen
20:09 3000m překážek žen
20:27 100m mužů
20:35 400m překážek žen
20:40 Skok do dálky žen
20:44 400m překážek mužů
20:52 3000m mužů
21:09 800m žen
21:20 800m mužů
21:30 200m žen
21:39 200m mužů
Výsledky prvního dne
Skok o tyči žen
1. Katie Moonová (USA) 4,82
2. Sandi Morrisová (USA) 4,75
3. Emily Groveová (USA) 4,75
4. Angelica Moserová (SUI) 4,65
5. Tina Šutejová (SLO) 4,65
6. Roberta Bruniová (ITA) 4,45
7. Lea Bachmannová (SUI) 4,30
Vrh koulí mužů
1. Joe Kovacs (USA) 22,46
2. Payton Otterdahl (USA) 22,07
3. Rajindra Campbell (JAM) 21,87
4. Adrian Piperi (USA) 21,84
5. Tom Walsh (NZL) 21,55
6. Leonardo Fabbri (ITA) 21,47
7. Stefan Wieland (SUI) 18,61
Vrh koulí žen
1. Sarah Mittonová (CAN) 20,67
2. Jessica Schilderová (NED) 20,26
3. Chase Jacksonová (USA) 20,08
4. Jaida Rossová (USA) 19,26
5. Fanny Roosová (SWE) 19,11
6. Maggie Ewenová (USA) 18,45
7. Miryam Mazenauerová (SUI) 16,91
Skok do výšky žen
1. Nicola Olyslagersová (AUS) 2,04 AR, WL
2. Jaroslava Mahučichová (UKR) 2,02
3. Morgan Lakeová (GBR) 2,00
4. Julija Levčenková (UKR) 2,00
5. Christina Honselová (GER) 1,97
6. Eleanor Pattersonová (AUS) 1,94
Skok o tyči mužů
1. Armand Duplantis (SWE) 6,00
2. Emmanouil Karalis (GRE) 6,00
3. Sam Kendricks (USA) 5,80
4. Kurtis Marschall (AUS) 5,65
4. Menno Vloon (NED) 5,65
Renaud Lavillenie (FRA) NM
Skok do dálky mužů
1. Simon Ehammer (SUI) 8,32
2. Mattia Furlani (ITA) 8,30
3. Liam Adcock (AUS) 8,24
4. Wayne Pinnock (JAM) 8,15
5. Carey McLeod (JAM) 8,07
6. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7,66
Skok o tyči žen
1. Katie Moonová (USA) 4,82
2. Sandi Morrisová (USA) 4,75
3. Emily Groveová (USA) 4,75
4. Angelica Moserová (SUI) 4,65
5. Tina Šutejová (SLO) 4,65
6. Roberta Bruniová (ITA) 4,45
7. Lea Bachmannová (SUI) 4,30
Vrh koulí mužů
1. Joe Kovacs (USA) 22,46
2. Payton Otterdahl (USA) 22,07
3. Rajindra Campbell (JAM) 21,87
4. Adrian Piperi (USA) 21,84
5. Tom Walsh (NZL) 21,55
6. Leonardo Fabbri (ITA) 21,47
7. Stefan Wieland (SUI) 18,61
Vrh koulí žen
1. Sarah Mittonová (CAN) 20,67
2. Jessica Schilderová (NED) 20,26
3. Chase Jacksonová (USA) 20,08
4. Jaida Rossová (USA) 19,26
5. Fanny Roosová (SWE) 19,11
6. Maggie Ewenová (USA) 18,45
7. Miryam Mazenauerová (SUI) 16,91
Skok do výšky žen
1. Nicola Olyslagersová (AUS) 2,04 AR, WL
2. Jaroslava Mahučichová (UKR) 2,02
3. Morgan Lakeová (GBR) 2,00
4. Julija Levčenková (UKR) 2,00
5. Christina Honselová (GER) 1,97
6. Eleanor Pattersonová (AUS) 1,94
Skok o tyči mužů
1. Armand Duplantis (SWE) 6,00
2. Emmanouil Karalis (GRE) 6,00
3. Sam Kendricks (USA) 5,80
4. Kurtis Marschall (AUS) 5,65
4. Menno Vloon (NED) 5,65
Renaud Lavillenie (FRA) NM
Skok do dálky mužů
1. Simon Ehammer (SUI) 8,32
2. Mattia Furlani (ITA) 8,30
3. Liam Adcock (AUS) 8,24
4. Wayne Pinnock (JAM) 8,15
5. Carey McLeod (JAM) 8,07
6. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7,66
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:30.