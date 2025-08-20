ONLINE: Diamantová liga v Lausanne dnes, LIVE (Gabriela Gajanová, Patrik Dömötör)

LAUSANNE. Atletický míting Diamantovej ligy dnes pokračuje vo švajčiarskom Lausanne.
Na podujatí sa predstavia dvaja Slováci - Gabriela Gajanová a Patrik Dömötör.
Gajanová by mala štartovať v B-finále behu na 800 metrov o 19.38 h, zatiaľ čo v hlavnom programe Dömötör vyštartuje do disciplíny 400 metrov cez prekážky o 21.32 h.
Kde sledovať Diamantovú ligu v Lausanne? (20. august)
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Míting Diamantovej ligy v Lausanne (atletika, dnes, Gabriela Gajanová, Patrik Dömötör, streda, naživo)
Diamantová liga 2025
20.08.2025 o 19:30
Diamantová liga – Lausanne
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
19:30 Vrh koulí mužů
19:30 Hod oštěpem žen
20:04 400m žen
20:11 800m žen
20:23 110m překážek mužů
20:25 Skok do výšky žen
20:29 3000m překážek žen
20:49 200m žen
20:50 Skok do dálky mužů
20:55 5000m mužů
21:14 100m překážek žen
21:23 800m mužů
21:40 100m mužů
19:30 Vrh koulí mužů
19:30 Hod oštěpem žen
20:04 400m žen
20:11 800m žen
20:23 110m překážek mužů
20:25 Skok do výšky žen
20:29 3000m překážek žen
20:49 200m žen
20:50 Skok do dálky mužů
20:55 5000m mužů
21:14 100m překážek žen
21:23 800m mužů
21:40 100m mužů
Prenos
Z českých reprezentantů budou startovat mimo Diamantovou ligu v závodě na 400 metrů překážek Vít Müller a ve skoku o tyči Amálie Švábíková. Jejich disciplíny se v Lausanne mezi diamantové nevešly a jsou součástí doplňkového programu.
Už v úterý podvečer se uskutečnil skok o tyči mužů, a to bez Armanda Duplantise. Vítězem se stal v současnosti druhý nejlepší tyčkař světa Emmanouil Karalis, jenž skočil 602 centimetrů. O druhé místo se podělili Francouzi Thibaut Collet a Renaud Lavillenie, kteří shodně překonali 582 centimetrů.
Výsledky skoku o tyči mužů
1. Emmanouil Karalis (GRE) 6,02
2. Thibaut Collet (FRA) 5,82
2. Renaud Lavillenie (FRA) 5,82
4. Ersu Sasma (TUR) 5,82
5. Menno Vloon (NED) 5,82
Výsledky skoku o tyči mužů
1. Emmanouil Karalis (GRE) 6,02
2. Thibaut Collet (FRA) 5,82
2. Renaud Lavillenie (FRA) 5,82
4. Ersu Sasma (TUR) 5,82
5. Menno Vloon (NED) 5,82
Program
19:30 Vrh koulí mužů
19:30 Hod oštěpem žen
20:04 400m žen
20:11 800m žen
20:23 110m překážek mužů
20:25 Skok do výšky žen
20:29 3000m překážek žen
20:49 200m žen
20:50 Skok do dálky mužů
20:55 5000m mužů
21:14 100m překážek žen
21:23 800m mužů
21:40 100m mužů
19:30 Vrh koulí mužů
19:30 Hod oštěpem žen
20:04 400m žen
20:11 800m žen
20:23 110m překážek mužů
20:25 Skok do výšky žen
20:29 3000m překážek žen
20:49 200m žen
20:50 Skok do dálky mužů
20:55 5000m mužů
21:14 100m překážek žen
21:23 800m mužů
21:40 100m mužů
Ve švýcarském Lausanne se uskuteční předposlední základní mítink letošní Diamantové ligy před dvoudenním finále v Curychu. Na programu bude ve středu večer celkem třináct diamantových disciplín.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:30.