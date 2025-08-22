ONLINE: Diamantová liga 2025 dnes, atletika LIVE, Brusel (Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch)

slovenský reprezentant Matej Baluch
slovenský reprezentant Matej Baluch (Autor: TASR)
Sportnet|22. aug 2025 o 16:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z mítingu Diamantovej ligy 2025 v belgickom Bruseli.

BRUSEL. Diamantová liga dnes pokračuje ďalším mítingom v belgickom Bruseli.

Na poslednom 14. mítingu „základnej časti“ prestížneho seriálu bude bežať aj slovenská miešaná štafeta na 4x100 m.

V úplnom závere programu Memoriálu Iva van Dammeho o 21.52 h nastúpi mimo bodovania v zostave Delia Farajpour, Viktória Strýčková, Šimon Bujna, Matej Baluch.

Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Míting Diamantovej ligy v Bruseli (atletika, dnes, Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch, piatok, naživo)

Diamantová liga  2025
22.08.2025 o 19:00
Diamantová liga – Brusel
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
18:30 Skok do výšky mužů
18:36 Vrh koulí žen
18:50 Hod diskem mužů
19:34 Skok o tyči žen
20:04 400m překážek žen
20:11 1500n řeb
20:19 Hod oštěpem mužů
20:22 200m mužů
20:29 3000m překážek mužů
20:42 Trojskok žen
20:45 100m žen
20:51 5000m žen
21:13 1500m mužů
21:41 400m mužů
Prenos
Program
18:30 Skok do výšky mužů
18:36 Vrh koulí žen
18:50 Hod diskem mužů
19:34 Skok o tyči žen
20:04 400m překážek žen
20:11 1500n řeb
20:19 Hod oštěpem mužů
20:22 200m mužů
20:29 3000m překážek mužů
20:42 Trojskok žen
20:45 100m žen
20:51 5000m žen
21:13 1500m mužů
21:41 400m mužů
Diamantovou ligu čeká poslední mítink před finále v Curychu. Ten se uskuteční v belgickém Bruselu, během něhož se ve skoku o tyči představí Amálie Švábíková. Té náleží aktuálně osmé místo v průběžném pořadí disciplíny a nemá jistou účast na finále Diamantové ligy.

Podle předběžných informací by se mimo program Diamantové ligy měla představit česká sprinterská štafeta na 4x100 metrů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.

Atletika

    slovenský reprezentant Matej Baluchonline
    slovenský reprezentant Matej Baluchonline
    ONLINE: Diamantová liga 2025 dnes, atletika LIVE, Brusel (Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch)
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»ONLINE: Diamantová liga 2025 dnes, atletika LIVE, Brusel (Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch)