ONLINE: Diamantová liga 2025 dnes, atletika LIVE, Brusel (Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch)

BRUSEL. Diamantová liga dnes pokračuje ďalším mítingom v belgickom Bruseli.
Na poslednom 14. mítingu „základnej časti“ prestížneho seriálu bude bežať aj slovenská miešaná štafeta na 4x100 m.
V úplnom závere programu Memoriálu Iva van Dammeho o 21.52 h nastúpi mimo bodovania v zostave Delia Farajpour, Viktória Strýčková, Šimon Bujna, Matej Baluch.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Míting Diamantovej ligy v Bruseli (atletika, dnes, Farajpour, Strýčková, Bujna, Baluch, piatok, naživo)
Diamantová liga 2025
22.08.2025 o 19:00
Diamantová liga – Brusel
Prehľad
Program:
18:30 Skok do výšky mužů
18:36 Vrh koulí žen
18:50 Hod diskem mužů
19:34 Skok o tyči žen
20:04 400m překážek žen
20:11 1500n řeb
20:19 Hod oštěpem mužů
20:22 200m mužů
20:29 3000m překážek mužů
20:42 Trojskok žen
20:45 100m žen
20:51 5000m žen
21:13 1500m mužů
21:41 400m mužů
Diamantovou ligu čeká poslední mítink před finále v Curychu. Ten se uskuteční v belgickém Bruselu, během něhož se ve skoku o tyči představí Amálie Švábíková. Té náleží aktuálně osmé místo v průběžném pořadí disciplíny a nemá jistou účast na finále Diamantové ligy.
Podle předběžných informací by se mimo program Diamantové ligy měla představit česká sprinterská štafeta na 4x100 metrů.
Podle předběžných informací by se mimo program Diamantové ligy měla představit česká sprinterská štafeta na 4x100 metrů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.