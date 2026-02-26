Strieborná medailistka dostala dvojročný dištanc. Na vine je manžel, odmietol ju zobudiť

Elitná etiópska bežkyňa Diribe Weltejiová dostala dvojročný trest za vlaňajšie odmietnutie dopingového testu. Športová arbitráž CAS v Lausanne rozhodla, že sa dopustila nedbanlivosti, keď nevyhovela požiadavke dopingových komisárov na odovzdanie vzorky.
Kvôli predbežnému zastaveniu činnosti prišla Weltejiová vlani o štart na septembrových majstrovstvách sveta, kde mala obhajovať striebro na 1500 m z roku 2023.
Medzinárodná federácia World Athletics požadovala pre bežkyňu štvorročný trest, CAS jej ale udelil kratší zákaz štartov s vysvetlením, že išlo o neúmyselné previnenie. Podľa vyšetrovania dorazili komisári k Weltejiovej v čase, keď spala, a manžel ju nechcel budiť.
Snaha o dohodu nevyšla a dvadsaťtriročná atlétka, ktorá vlani získala striebro aj na halových majstrovstvách sveta v Nan-ťingu, vzorku neodovzdala.
CAS v odôvodnení uznal, že situáciu komplikovala jazyková bariéra a že došlo k istým neštandardným postupom, konštatoval ale, že "športovkyňa jej kalibru a skúseností mala vedieť, že je povinná vyhovieť bez ohľadu na načasovanie návštevy".
Národný zväz Weltejiovú vlani na konci augusta oslobodil, Jednotka pre bezúhonnosť atletiky AIU ale s verdiktom etiópskej strany nesúhlasila a u CAS si vymohla suspendáciu do vyriešenia prípadu.