Úradník v Ománe vyjadril spokojnosť so 17. miestom, Španielov predbehol len Švéd

"Preteky mi vyšli super, hoci záver už poriadne bolel. Taktika bola šliapať v tempe na úrovni 9 minút na 2 kilometre, čo sa mi darilo. Na 30. kilometri prišla najväčšia kríza, predbehli ma štyria súperi a ich nástup som už nedokázal zachytiť.

So 17. miestom som spokojný, lebo šliapať zarovno s najlepšími chodcami sveta je veľká vec. Vždy to však môže byť lepšie a verím, že to potvrdím," povedal Úradník pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).