Svoje som si odskákal, vytratila sa radosť, hovorí Bubeník o ukončení kariéry

Štartoval na štyroch halových ME (2013, 2015, 2017, 2019), troch ME (2014, 2016, 2018), MS v Pekingu 2015 a na OH 2016 v Riu de Janeiro

Na Svetovej univerziáde 2015 v juhokórejskom Kwangdžu si vybojoval striebro, na halových ME 2017 v Belehrade skončil piaty a na ME 2011 do 23 rokov v Ostrave ôsmy.